Vijf Kortrijkse koppels geven elkaar het jawoord op schrikkelzaterdag Christophe Maertens

29 februari 2020

12u08 0 Kortrijk In de historische trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis gaven vandaag, schrikkelzaterdag, vijf koppels elkaar het jawoord. “We hebben hier niet bewust voor gekozen, maar nu hoeven we maar om de vier jaar te vieren.”

Op deze speciale datum beslisten in Kortrijk vijf koppels in het huwelijksbootje te stappen. “Bij ons is het wel grappig”, zegt Pieter Decock (28) uit Heule, die net zijn jawoord gaf aan zijn partner Melissa Platteau (25), eveneens uit Heule. “Mijn vriendin, euh, sorry, mijn vrouw, is lerares en wou het liefst trouwen op een zaterdag, want dan hoefde ze geen verlof te nemen”, aldus Pieter. “We hadden eerder al de maand februari in het vooruitzicht gesteld om te huwen, zonder aan die schrikkeldatum te denken. Plots kwamen we uit op de 29ste, en voila, hier staan we nu.”

Roy Dewulf (40), afkomstig uit Menen, en Janina Vancoillie (29), afkomstig uit Oostende, stonden er nooit bij stil dat ze trouwen op een speciale dag. “Ach, het enige voordeel is dat ik nu slechts om de vier jaar een geschenkje moet kopen voor onze huwelijksverjaardag”, grapt Roy.