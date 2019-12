Vijf jongeren veroordeeld voor reeks inbraken en diefstallen LSI

11 december 2019

13u07

Bron: LSI 1 Kortrijk Vijf Kortrijkse jongeren van amper 18 en 19 jaar zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld voor een reeks inbraken en diefstallen in Kortrijk, Heule en Harelbeke. Eén van hen zat de voorbije 5 maanden al achter de tralies.

In de nacht van 4 februari 2019 drongen tot twee keer toe jongeren binnen in het restaurant van Zorggroep Heilig Hart in de Budastraat. De eerste keer met vier, de tweede keer met z’n zessen. Er verdwenen een laptop, drank en voeding waaronder kaas- en garnaalkroketten. De dag na de inbraak viel de politie binnen op het appartement van Emile R. (18) aan de overkant van het restaurant, op zoek naar een vermiste minderjarige. In het appartement vonden de agenten de verpakking van de gestolen kaas- en garnaalkroketten. Op camerabeelden kon Emile R. herkend worden. Een minderjarige verklaarde ook dat Emile R. en Bren D. (18) bij de dubbele inbraak betrokken waren.

Op 14 maart kon bij een andere huiszoeking een gestolen tankkaart gevonden worden. De kaart bleek eerder uit de wagen van een vrouw verdwenen. Op 13 mei pleegden Emile R. en Gilles D. (18) uit Heule een reeks woninginbraken in Harelbeke. R. kon gevat worden maar sloeg een dag later al opnieuw toe, samen met Michaël V. (19) uit Kortrijk dit keer. Ze gingen in Heule op dievenpad. Emile R. zit ondertussen al zo’n 5 maanden in voorhechtenis. De rechter vond die periode genoeg als effectieve celstraf waardoor hij eerstdaags vrijgelaten zal worden. De rest van de uitgesproken gevangenisstraf van 20 maanden legde de rechter voorwaardelijk op. Hij moet zich wel aan 9 strenge voorwaarden houden. “Ik hoop dat je jouw lesje hebt geleerd”, aldus de rechter. Gilles D. kwam er zonder straf maar met voorwaarden vanaf, Bren D. en Bryan B. moeten elk een werkstraf uitvoeren. Michaël V. tot slot liep een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een effectieve boete van 600 euro op.