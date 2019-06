Vijf jaar cel voor zware slagen en messteken op appartement LSI

04 juni 2019

14u01

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 46-jarige man uit Kortrijk is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar voor zware slagen en messteken na een nachtje uit. Zijn 52-jarige partner kwam er met 18 maanden voorwaardelijke celstraf en 400 euro boete vanaf.

Het alcoholverslaafde koppel uit Kortrijk takelde in de nacht van 19 op 20 juli 2018 een vrouw stevig toe op haar appartement. Cedric Hardeman (46) en Hilde R. (52) gaven het slachtoffer slagen, schoppen en messteken. Noch voor Cedric Hardeman noch voor Hilde R. was het een eerste kennismaking met de rechtbank in Kortrijk. Alcohol is voor beiden de grote boosdoener die hen in de miserie drijft. In april 2016 kreeg Hardeman nog twintig maanden cel, waarvan zes maanden effectief, omdat hij in beschonken toestand ondanks een eerdere veroordeling R. had afgetroefd. Maar in de nacht van 19 op 20 juli 2018 keerde het koppel zich na cafébezoek samen tegen een andere zielsgenoot. Ze verdachten er de vrouw van daags voordien hun portefeuille te hebben gestolen. Ze deelden klappen, schoppen en messteken uit. Het slachtoffer liep snij- en steekwonden, een ribfractuur en een breuk in het gezicht op. Daarna nam het koppel wat diepvriesgroenten en een bankkaart mee en gingen ze hun dorst nog wat lessen in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Daar konden ze later opgepakt worden. Ook drie maanden eerder had een gelijkaardig scenario zich bij een ander slachtoffer afgespeeld. Hardeman verblijft op vandaag nog altijd in de cel, R. is vrij onder voorwaarden. Ze mag geen contact meer zoeken met Hardeman. Het openbaar ministerie had aangedrongen op zijn internering.