Vijf jaar cel voor verkrachten 11-jarig meisje Alexander Haezebrouck

18 maart 2020

15u12 15 Kortrijk Een 36-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan twee jaar effectief omdat hij vorig jaar verschillende keren een 11-jarig meisje heeft verkracht. Het meisje kwam in contact met de man omdat ze goeie vriendjes is met de dochter van de man. Ze kwam daarom vaak spelen.

Toen het 11-jarig meisje kwam spelen in de woning van de man, was zijn dochter er soms niet. Het begon met aanrakingen maar hij ging al snel over tot aanranding en verkrachting. “De feiten kwamen aan het licht na een alarmerend sms bericht van de man aan de moeder van zijn slachtoffer”, zei het openbaar ministerie. “Daarin sprak hij over een relatie met het meisje. Hij zei zelfs dat ze heel goed wist dat hij geen kindjes meer kon krijgen en ze dus wat dat betreft safe waren.” Het meisje zelf durfde niets te zeggen omdat ze bang was dat de man boos zou worden, zo riep hij ook erg vaak tegen zijn eigen kinderen. Volgens de mama van het meisje draagt ze nog steeds de gevolgen van de verkrachtingen. Zo maakt ze haar moeder tot twee keer per nacht wakker om te zeggen dat ze bang is. De Kortrijkzaan werd op 17 oktober vorig jaar opgepakt en verblijft tot op vandaag in de cel, daar zal hij dus nog een tijdje verblijven. Naast de gevangenisstraf moet hij zich ook enkele jaren aan strikte voorwaarden houden en moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek en alcoholprobleem. Hij is ook vijf jaar ontzet uit zijn rechten en mag tien jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. Aan zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 6.000 euro betalen, aan beide ouders apart moet hij nog een schadevergoeding van 1.500 euro betalen. De man was vandaag niet aanwezig op de rechtbank. Door de coronacrisis worden geen gevangenen meer overgebracht naar de correctionele zittingen. Daar worden enkel nog zaken met aangehoudenen behandeld.