Vijf glijbanen Lago Weide netjes op tijd klaar voor herfstvakantie, acht maanden na brand Brandweer glijdt buizen zaterdag in, gevolgd door opening voor groot publiek Peter Lanssens

21 oktober 2019

18u05 0 Kortrijk De vijf nieuwe glijbanen van het zwembad Lago Weide in Kortrijk openen zaterdag, net op tijd voor de herfstvakantie. En dat precies acht maanden nadat de vorige buizen en de toren door een zware brand verwoest werden. Schrik hebben om de nieuwe polyester glijbanen straks uit te proberen, is nergens voor nodig. “Van zodra er water door stroomt, kunnen de buizen gewoon niet branden”, verzekert centrummanager Elewin Werbrouck. De brandweer komt de buizen zaterdagochtend eerst ‘inglijden’.

Het verwoestende inferno op 26 februari staat nog op ieders netvlies gebrand. Acht maanden later zijn de nieuwe buizen van het Zwitsers bedrijf Klarer Wasserrutschen af. Goed voor 717 meter aan glijbaanplezier, de wildwaterbaan inbegrepen. Die lengte aan glijbaanplezier in één zwembadcomplex is een record in België. Je haalt in de buizen snelheden tot 36,2 kilometer per uur. Het is voor waterratten uitkijken naar de groene orkaanbandenglijbaan en rode tyfoonturbo vanaf 8 jaar, de blauwe twisterabyss met tol en de witte tornadoduoslide vanaf 10 jaar en de zwarte stormblackhole vanaf 12 jaar.

Driedubbel zo waakzaam

Honderd personeelsleden van zwembadbeheerder Lago probeerden de glijbanen zondagavond al uit. “Op basis van hun opmerkingen gebeuren er nu nog enkele kleine aanpassingen. Met hier en daar wat meer en wat minder water om het net ietsje sneller of trager te laten gaan. Zodat ze perfect werken”, zegt Elewin Werbrouck. “We zijn driedubbel zo waakzaam tijdens die minieme aanpassingswerken, door de buizen extra te ventileren. Woensdag is er nog een finale test, die uitgevoerd wordt door Lotec. Dat is de specialist voor waterbehandeling waar we mee werken. Daarna nog wat poetsen en we zijn er.”

150 brandweerlui uitgenodigd

Het wordt een mooi moment, op zaterdag 26 oktober. Er zijn 150 brandweerlui uitgenodigd om, na een ontbijt in het Rest-eau-Café van het zwembad, de nieuwe glijbanen in primeur in te glijden. “We danken en huldigen hen zo voor hun snelle en gerichte interventie”, zegt Elewin Werbrouck. Het is dankzij de brandweer en de compartimentering van het complex dat het sportbad en het recreatief subtropisch deel gespaard bleven tijdens de brand van acht maanden geleden. Vervolgens openen de vijf glijbanen om 10 uur voor het grote publiek.

Oorzaak van brand?

Van zodra er water door de glijbanen stroomt, is er geen enkel gevaar voor brandende buizen. Veel mensen vragen zich wel af waarom de oorzaak van de brand op 26 februari nog altijd niet gekend is. “De gerechtsexpert bekeek al veel camerabeelden”, legt Elewin Werbrouck uit. “Maar nu de nieuwe glijbanen er staan, die zo goed als identiek zijn, zullen er nog testen gebeuren. Zo kan de expert bepaalde hypotheses uitsluiten om tot de oorzaak te komen. Wat die hypotheses zijn, weten we niet. Daar is de gerechtsexpert mee bezig.”

Drumspektakel

Zwembad Lago Weide op het Mandelaplein draait momenteel op zestig tot zeventig procent van de capaciteit. Nu de glijbanen openen, verwacht beheerder Lago meer volk. “Want veel mensen komen er toch speciaal voor, vooral lagere scholieren en jongvolwassenen”, zegt Elewin Werbrouck. “De tarieven zijn weer normaal. De kortingen zijn weg. Maar dat is al sinds september zo.” Om de grote opening te vieren, is er de avond voordien op vrijdag 25 oktober al een gratis spektakel met goed 45 drummers van Kortrijk Drumt. Het drumspektakel gaat om 19 uur hand in hand met een lichtshow en videoprojectie op de nieuwe glijbanen. Je neemt vanaf 18.45 uur in het ecologisch stadspark aan Weide plaats, voor een optimaal zicht. Het indrukwekkende spektakel wordt naast Kortrijk Drumt ook mee in goeie banen geleid door storytelling bureau Thinkedge en SBE Sound/Light/Video.