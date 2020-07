Vijf extra coronabesmettingen vastgesteld bij tweede testronde in campus Reepkaai Joyce Mesdag

17 juli 2020

15u48 0 Kortrijk Er zijn vijf coronabesmettingen bijgekomen in de revalidatieafdeling van AZ Groeninge campus Reepkaai. Dat blijkt na een tweede testronde. Het gaat om vier patiënten en één medewerker. Bij een eerste testronde twee weken geleden bleken acht medewerkers en zeven patiënten besmet te zijn.

Nadat op zondag 5 juli besmettingen bij twee medewerkers en één patiënt op één van de drie revalidatie-afdelingen van campus Reepkaai werden vastgesteld, testte AZ Groeninge onmiddellijk alle patiënten en medewerkers van die afdelingen. Bij die ronde bleken in totaal zeven patiënten en acht medewerkers besmet te zijn met corona. De patiënten werden onmiddellijk naar de gespecialiseerde Covid-afdeling gebracht op campus Kennedylaan. De bewuste medewerkers gingen in quarantaine. “Afgelopen woensdag, na een incubatieperiode van tien dagen, werden alle patiënten en medewerkers opnieuw getest”, zegt directielid Tino Gabriel. “Vier patiënten testten positief. Er bleek ook één extra medewerker besmet.”

Milde symptomen

Alle patiënten die positief testten, vertonen geen of slechts milde symptomen. Geen van hen wordt momenteel verzorgd op intensieve zorg, geeft Gabriel nog mee. De directie maakt zich sterk dat de verspreiding van het virus werd vermeden. “Alle patiënten en medewerkers die positief testten, verbleven of werkten op dezelfde afdeling, verpleegeenheid revalidatie 3, waardoor de verspreiding beperkt bleef. In de overige revalidatieafdelingen, 2 en 4 dus, en de palliatieve eenheid Ten Oever stelden we geen besmettingen vast. Daarom worden deze afdelingen vanaf vandaag, vrijdag 17 juli, weer opengesteld voor nieuwe patiënten. Partners in zorg zijn er vanaf 22 juli weer welkom. Op de verpleegeenheid revalidatie 3 blijven alle quarantainemaatregelen, waaronder het tijdelijk opschorten van bezoek, gehandhaafd. Dit om de veiligheid van de patiënten, medewerkers en bezoekers zo sterk als mogelijk te bewaken.”

Volgende week worden alle patiënten en medewerkers van de verpleegeenheid revalidatie 3 opnieuw getest. “Pas wanneer alle testen negatief blijken, zal deze afdeling weer worden opengesteld voor opname en bezoek door de partner in zorg. AZ groeninge is ervan overtuigd de Reepkaai snel weer virusvrij zal zijn.