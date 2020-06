Vijf drijvende tuinen vergroenen straks verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

23 juni 2020

15u48 8 Kortrijk Vijf drijvende tuinen van elk zeven op drie meter, met water- en oeverplanten die je ook in en langs de Leie ziet, sieren binnenkort de verlaagde Leieboorden. Gespecialiseerd bedrijf Biomatrix uit Schotland installeert de Floating Gardens momenteel. De planten zijn seizoensbestendig en schieten wortel in het water. Aarde is niet nodig omdat een drijvend ecosysteem met kokosmatten ze ondersteunt. “Er is al langer vraag naar meer groen aan de Leieboorden”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).



Een greep uit de soorten planten op de vijf eilandjes: moerasvergeet-mij-nietje, scherpe zegge, grote kattenstaart, moerasspirea, koninginnekruid, gele maskerbloem en zeegroene rus. “Supersterke inheemse planten, geen exoten”, zegt projectcoördinator Jonas Vandeghinste. Leerlingen van basisschool De Levensboom hielpen dinsdag een handje bij het te water laten van de drijvende tuinen. Ook leerlingen van de provinciale tuinbouwschool in Kortrijk komen nog helpen.

Er is nog veel bruin te zien op de eilandjes. Dat komt omdat de drijvende tuinen pas binnen anderhalf jaar volgroeid zijn. Ze zullen er elk seizoen anders uitzien. De planten vragen weinig onderhoud. De eilandjes worden op zo’n twee meter van de oevers verankerd. De vaarroute voor plezierbootjes blijft zo vrij.

Floating Gardens is een samenwerking tussen het stadsbestuur, Leiedal, Designregio Kortrijk en Interregproject Design In Town. De ambitie is om het aantal eilanden op termijn uit te breiden, want het is een blijvende installatie aan de verlaagde Leieboorden, ook omdat het de kandidatuur van Kortrijk kracht bijzet om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Kostprijs van de drijvende tuinen: goed 100.000 euro. De artistieke ingreep Floating Gardens van de gerenommeerde Franse landschapsarchitect Michel Desvigne maakt deel uit van Contrei Live. Dat internationaal kunstenparcours is gratis te bezoeken van 9 juli tot 26 oktober.