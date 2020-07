Vijf agenten en juridisch adviseur leggen eed af bij politiezone VLAS



Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

12u52 1 Kortrijk Vijf nieuwe agenten en een nieuwe juridisch adviseur legden vrijdagmorgen de eed af bij politiezone VLAS. De korpschef en burgemeesters Van Quickenborne en Benoit woonden de eedaflegging bij.

Het gaat om Inspecteur Marco G. die aan de slag gaat bij een interventieteam, hij komt over de politiezone Oostende. Inspecteur Toon V. gaat ook aan de slag bij een interventieteam en komt over de dienst mobiliteit bij de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke).

Hoofdinspecteur Dimitri V. is gestart als teamchef bij een interventieteam. Hij maakte onlangs de promotie van inspecteur naar hoofdinspecteur. Hoofdinspecteur Jürgen V. start als rechercheur bij het team Diefstallen bij de Lokale Recherche. Ook hij maakte promotie van inspecteur naar hoofdinspecteur. Hoofdinspecteur Steven F. is aan de slag gegaan als teamchef in een interventieteam en komt over de politiezone Ronse.

Ten slotte legde ook Anouk V. de eed af als juridisch adviseur in de Beleidsondersteuning. Zij was eerder aan de slag bij de Provincies West- en Oost-Vlaanderen.