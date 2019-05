Viernveertig opent in oudste stadstuin van Kortrijk: “Eerste pop-up zomerrestaurant in de hele regio” Peter Lanssens

31 mei 2019

12u18 15 Kortrijk De zomerbars schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar een pop-up zomerrestaurant is nieuw in onze regio. De primeur is voor Robbert Vandaele (32) en Marie Seynaeve (29) van café De Geverfde Vogel en restaurant Pand 44. Zij openen van 3 juli tot 31 augustus Viernveertig. Het tijdelijke restaurant met focus op heerlijke barbecuebereidingen komt in de oudste stadstuin van Kortrijk.

Viernveertig wordt ingericht achter een gestutte en beschermde gevel uit de negentiende eeuw, in de Rijselsestraat 15. Achter die gevel ligt de oudste stadstuin van Kortrijk. De tuin is uniek, idyllisch en rustgevend. Je ziet er ook een prachtig gebouw uit 1529. Een mooi decor voor een zomerrestaurant met centraal een open buitenkeuken. Waar barbecuebereidingen klaargemaakt worden. Met daarrond tafeltjes, een bar en loungehoekjes waar je ook languit kan liggen. “Er is een mooi aanbod zomerbars in Kortrijk”, zegt Robbert Vandaele. “Het heeft dan ook geen zin om de zoveelste in de rij te zijn. We kiezen daarom voor een pop-up restaurant, nieuw in de hele regio.”

Toegankelijke menuprijs

Viernveertig zal met twee formules werken. Er zijn 48 te reserveren plaatsen waar je vanaf 18 uur gezellig tafelt. “We gaan voor een vaste en toegankelijke nog te bepalen menuprijs”, vertellen Robbert Vandaele en Marie Seynaeve. “We starten telkens met hapjes. Daarna volgen drie stukken vlees met rund, Iberico varken en kalf. Geserveerd op een grote plank met ook warme en koude side dishes zoals couscoussalade, warme aardappel met eigen kruidenboter en aardappelsalade met geitenkaas. We gaan voor kwaliteit, met fijne barbecuegerechten.”

We kiezen er bewust voor om ons zomerrestaurant niet langer dan twee maanden open te houden. Want er kruipt meer werk in dan in een standaard pop-up horecazaak. Robbert Vandaele en Marie Seynaeve

Locatie mooi aankleden

Er zijn ook 60 vrije plaatsen, waar je vanaf 16 uur rustig iets drinkt en kiest uit vijf barbecuehapjes. Robbert Vandaele en Marie Seynaeve lichten een tipje van de sluier. “Bouchot mosselen en gelakte Iberico ribbetjes gaan zeker op de kaart staan”, vertellen ze. “We kleden de locatie mooi aan. Niet enkel de tuin, ook de gevel in de Rijselsestraat krijgt een opfrisbeurt. Het idee leefde al langer, maar we vonden geen geschikte locatie. Tot we ons oog lieten vallen op deze prachtige stadstuin. De klanten zitten buiten. Maar als het weer slecht is, kan iedereen zich snel naar binnen verplaatsen. Dat is allemaal perfect mogelijk. Er zal op het vlak van personeel een wisselwerking zijn tussen ons restaurant Pand 44 in de Wijngaardstraat, café De Geverfde Vogel in de Reynaertstraat en pop-up Viernveertig in de Rijselsestraat. Er zal in de periode van 3 juli tot 31 augustus wel geen middagservice zijn in Pand 44. Zodat we iedere dag tijd hebben voor een mise-en-place met verse producten, voor in ons zomerrestaurant Viernveertig. We kiezen voor juli en augustus omdat de mensen dan wat meer op hun gemak zijn om in eigen stad iets te gaan eten en drinken. We gaan voor een normaal drankenaanbod met onder meer een vijftal wijntjes, biertjes en gins. We kiezen er bewust voor om ons zomerrestaurant niet langer open te houden. Er kruipt meer werk in dan in een standaard pop-up horecazaak. En we moeten het allemaal kunnen combineren.”

Speciale avonden

Viernveertig zal tijdens de week telkens open zijn tot 22 uur en tijdens weekends en de periode Kortrijk Congé tot 23 uur. Er zijn ook twee speciale avonden, met bereidingen van een nog hoger niveau. “Waarbij we telkens een chef-kok van een ander restaurant uitnodigen”, zegt Robbert Vandaele. Op zondag 21 juli komt Bas Ghyselen van restaurant ViEr koken. Wie er op zondag 18 augustus komt koken, is nog een verrassing. Info over het zomerrestaurant staat op de Facebookpagina Viernveertig