Viering einde examens levert jonge vrouw fiks rijverbod op VHS

22 november 2019

17u57 0 Kortrijk Een 25-jarige vrouw uit Kortrijk mag van de politierechter 45 dagen niet autorijden omdat ze opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Dat gebeurde nadat ze begin dit jaar de bloemetjes buitenzette na haar examens.

D. reed op 8 januari van dit jaar tegen een geparkeerd voertuig. Dat gebeurde vlak nadat ze met vrienden in café Balthazar in Kortrijk het einde van haar examens had gevierd. Toen de politie haar liet blazen, bleek dat de jonge vrouw 2,44 promille alcohol in het bloed had. Het was bovendien niet voor het eerst dat ze met een glas te veel op werd gesnapt. “Die bewuste avond is het een beetje uit de hand gelopen”, wist haar advocaat. “Ze was met de wagen van haar vader, een voertuig waarmee ze eigenlijk niet vertrouwd was, en het was niet de bedoeling dat ze zelf naar huis zou rijden. Door omstandigheden deed ze dat toch.”

Fles rosé

In het verslag van de politie staat te lezen dat de jonge vrouw een fles rosé soldaat had gemaakt. “De bestuurster waggelt en heeft rooddoorloper ogen”, leest het verslag. Dat de studente die avond bovendien niet gegeten had, was natuurlijk ook geen voordeel.” De jonge vrouw heeft intussen een job gevonden. “Zoiets zal haar niet meer overkomen”, sprak haar advocaat. De rechter veroordeelde D. niet alleen tot een rijverbod van 45 dagen maar ok tot een boete van 1.200 euro. De jonge vrouw moet zich bovendien ook onderwerpen aan een geneeskundig en psychologisch onderzoek, wil ze later haar rijbewijs terugkrijgen.