Vierde editie van zomerbar Nuba-R is de laatste: “Aan goeie sloteditie bezig” Peter Lanssens

12 augustus 2020

15u20 4 Kortrijk De vierde editie van zomerbar Nuba-R is de laatste langs de Leie op de Trakelweg, aan de Ronde van Vlaanderenbrug. “Of er ooit nog een Nuba-R op een andere plaats komt, kan ik nu niet zeggen”, zegt zaakvoerder Gilles Verhaeghe. “Voor alle duidelijkheid: het loopt ondanks de coronacrisis goed. Eerst deze sloteditie positief afsluiten.” Nuba-R is nog tot 15 september open.

Het is aangenaam werken in Nuba-R. “Zo komen er veel Fransen over de vloer. Uit Rijsel, maar zelfs tot over Parijs. Dat hebben we aan het bezoek van influencers te danken”, zegt Gilles Verhaeghe. Er loopt momenteel een actie in de zomerbar. Neem een foto met je vrienden aan de Babbu Photobooth in de zomerbar en maak zo kans op een jaar gratis Babbu. Babbu is een licht alcoholische frisdrank. Het ‘cheeky and fruity’ lichtroze Babbu bestaat uit watermeloensap, met een lichte toets van zure appelsap. Er zit rietsuikeralcohol in, wat het drankje een alcoholpercentage van 4 procent geeft. Meer info over de actie staat op de Facebookpagina van Nuba-R en Babbu en op nuba-r.be.

Nuba-R liet ook een digitale menukaart met QR-code ontwerpen door Hummingbirds. Dat is een marketingkantoor aan de Leie, naast de zomerbar. Of hoe ondernemende buren elkaar vonden. “De digitale menukaart is een gebruiksvriendelijk en hygiënisch alternatief voor de klassieke menukaart in mijn zaak. Via de QR-code kunnen mijn klanten het menu openen en doornemen. De tijd van het doorgeven van een papieren menu is voorbij. De voordelen van digitale menukaarten gaan verder dan de esthetiek alleen. Digitale menukaarten zijn coronaproof, er is geen gedoe met het ontsmetten van de kaarten, de QR-menu’s zijn budget- en gebruiksvriendelijk, je ontvangt gedetailleerde statistieken, het genereert meer verkeer naar de site van de zomerbar, de QR-menu’s zijn dynamisch en snel aanpasbaar en ook complexe menu’s zijn mogelijk”, legt Verhaeghe uit.

“Vеrgrооt je bеrеik, inѕрirееr je рubliеk en bеѕрааr kоѕtеn en tijd via een digitaal menu. Eеn gоеd QR-mеnu omvat ааntrеkkеlijkе аfbееldingеn en gеdеtаillееrdе bеѕсhrijvingеn. Bovendien biedt het de kans tot eventuele advertentieruimte”, vult bestuurder Mieke De Weerdt van Hummingbirds aan. Meer info op nuba-r.be.