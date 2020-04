Vierde coronadode in Sint-Jozef: “We gaan alle personeelsleden en bewoners in alle rusthuizen testen” Peter Lanssens

14 april 2020

18u33 0 Kortrijk Er is een vierde coronadode te betreuren in Sint-Jozef. “We beginnen nu met het systematisch testen van alle personeelsleden en bewoners in alle woonzorgcentra van Zorg Kortrijk, ongeacht of ze symptomen vertonen”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “We starten op woensdag 15 april in Sint-Jozef, waar momenteel al 15 bewoners, die positief testten op Covid-19, in quarantaine in een afgesloten afdeling verblijven.”

Er verblijven op dinsdag 14 april 461 bewoners in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk: De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk. In Sint-Jozef in de Condédreef, waar er een afgesloten Covid-19 afdeling is, overleed maandag een 76-jarige bewoner. Die al een week in de afgesloten afdeling opgenomen was en al voor de besmetting een zwakke gezondheid had. Het aantal coronadoden in Sint-Jozef komt zo op vier te staan. Vijftien bewoners testten al positief op Covid-19. Vier bewoners zijn vanuit het ziekenhuis AZ Groeninge doorverwezen omdat ze voldoende hersteld zijn, maar nog niet of niet meer naar huis kunnen.

Zeven personeelsleden afwezig

Er werken nu in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk 446 personeelsleden. Er zijn 7 personeelsleden afwezig, na een bevestigde besmetting. Twee personeelsleden zijn afwezig omwille van een vermoedelijke besmetting.