Vier winkeldieven op heterdaad betrapt in winkelcentrum K Alexander Haezebrouck

24 mei 2020

In het winkelcentrum K in Kortrijk werden zaterdag twee winkeldiefstallen opgemerkt. De dieven werden telkens op heterdaad betrapt door de winkeldetective in kledingwinkels in de K. “In één geval ging het om één persoon, in het tweede geval ging het op drie personen”, klinkt het bij het parket. Twee personen van de groep met drie personen stonden al bekend bij de politie voor gelijkaardige feiten. Het parket van Kortrijk merkt opnieuw een stijging van het aantal winkeldiefstallen op sinds alle winkels weer open mogen sinds de lockdown.