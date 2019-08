Vier vrouwen blokkeren wildwaterbaan in zwembad Kortrijks zwembad: politie moet ingrijpen Peter Lanssens

28 augustus 2019

17u51 8 Kortrijk Er was dinsdagavond overlast in zwembad Lago Weide, op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Vier jonge vrouwen maakten het te bont. Zo blokkeerden ze de wildwaterbaan. Omdat ze niet naar de redders en security luisterden, werd de politie gebeld om tussenbeide te komen. De vrouwen moesten het zwembad verlaten. Ze staan op een zwarte lijst en mogen drie maanden niet binnen.

Toch proberen in het zwembad binnen te raken heeft geen zin, want Lago werkt in Kortrijk sinds 22 juli met een Safe Swim Zone. Waarbij bezoekers vanaf 12 jaar verplicht hun elektronische identiteitskaart moeten laten controleren. “De vier dames van niet-Belgische origine waren te wild, ze luisterden naar niemand”, zegt Elewin Werbrouck, centrummanager van het zwembad Lago Weide. “Dat er een redder slaag kreeg van hen, klopt niet. Op geen enkel moment werd iemand fysiek bedreigd”, aldus Elewin Werbrouck. De politie bevestigt de overlast, zo vernemen we na navraag te hebben gedaan bij lokaal politiewoordvoerder Thomas Detavernier. De dames van 15, 19, 21 en 22 jaar komen uit Noord-Frankrijk. Het was dinsdag door de hitte erg druk in het zwembad Lago Weide, met alles samen zo’n 2.500 bezoekers die dag. Er staan nu sinds de opstart van de Safe Swim Zone in totaal twaalf personen op de zwarte lijst in Lago Weide. De vorige acht overtreders bezondigden zich aan cannabis roken op de ligweide, de redders herhaaldelijk niet gehoorzamen en het stelen van een paar schoenen.