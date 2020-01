Vier tieners veroordeeld voor reeks diefstallen en inbraken LSI

15 januari 2020

18u13

Bron: LSI 0 Kortrijk Drie Kortrijkse tieners zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 18 maanden voor een reeks inbraken en diefstallen. Een vierde kompaan komt er met een werkstraf van 80 uur.

Op 15 april 2019 liepen Olivier B. (19) en Bren D. (18) in de buurt van de Budabrug ’s nachts een dronken voetganger tegen het lijf. Ze vroegen hem of ze eens met zijn gsm mochten bellen maar gingen er mee vandoor. Het telefoontoestel probeerden ze te verkopen, met een gestolen bankkaart haalden ze ook geld af of deden aankopen. Op 12 mei gebeurde hetzelfde aan het Louis Robbeplein. Vier dagen later bleken Olivier B., Edison H. (18) en Jurgen N. (19) op stap met een gestolen Peugeot. Ze konden in de Recolettenstraat in Kortrijk ingerekend worden. Olivier B. was op 20 maart ook op stap met Edison H. Samen drongen ze de leegstaande gebouwen van het ziekenhuis AZ Groeninge in de Loofstraat binnen. Olivier B. kreeg met 18 maanden effectieve celstraf de zwaarste straf. Hij zat al 6 maanden in voorhechtenis waardoor hij wellicht niet meer naar de cel zal moeten terugkeren. “Hij trok geen lessen uit vorige veroordelingen”, vond de openbare aanklager. Bren D. kreeg onlangs ook al een werkstraf voor een reeks inbraken en diefstallen. Daar komt nu dus nog een extra werkstraf van 80 uren bij.