Vier tieners terecht voor reeks diefstallen en inbraken LSI

23 december 2019

14u43

Bron: LSI 0 Kortrijk Vier Kortrijkse tieners riskeren 15 tot 37 maanden celstraf voor een reeks inbraken en diefstallen. Twee van hen zijn ondanks hun jonge leeftijd al goed bij het gerecht gekend.

Op 15 april liepen Olivier B. (19) en Bren D. (18) in de buurt van de Budabrug ’s nachts een dronken voetganger tegen het lijf. Ze vroegen hem of ze eens met zijn gsm mochten bellen, maar gingen ermee vandoor. Het telefoontoestel probeerden ze te verkopen, met een gestolen bankkaart haalden ze ook geld af of deden aankopen. Op 12 mei gebeurde hetzelfde aan het Louis Robbeplein. Vier dagen later bleken Olivier B., Edison H. (18) en Jurgen N. (19) op stap met een gestolen Peugeot. Ze konden in de Recolettenstraat ingerekend worden. Olivier B. was op 20 maart ook op stap met Edison H. Samen drongen ze de leegstaande gebouwen van het ziekenhuis AZ Groeninge in de Loofstraat binnen. Olivier B. riskeert met 37 maanden celstraf de zwaarste straf. “Hij trok geen lessen uit vorige veroordelingen”, vond de openbare aanklager. Hij zat al zes maanden achter de tralies in voorhechtenis. Bren D. kreeg onlangs ook al een werkstraf voor een reeks inbraken en diefstallen.