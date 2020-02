Vier populieren afgekeurd langs Markebekepad Peter Lanssens

24 februari 2020

12u03 4 Kortrijk Dirk Berteyn, die afgelopen vrijdag op vraag van de stad Kortrijk naar Marke trok om er acht populieren te onderzoeken, heeft zijn finaal rapport klaar. “Er zijn uiteindelijk vier populieren afgekeurd”, zegt de boomconsulent.

Dirk Berteyn bekeek acht populieren die aan het Markebekepad schuin in de richting van de Druartstraat staan. Deze zouden op de huizen kunnen vallen, als ze het begeven. Tijdens de stormen Ciara en Dennis waaiden al populieren om, met schade in tuinen als gevolg. Er werden trekproeven uitgevoerd door een tractor met een lier met een kracht van 1.200 kilogram aan de populieren te laten trekken en zo sterke windstoten na de bootsen. Een hellingsmeter onderaan de stam ging na in welke mate elke boom kantelde en hoe sterk de kluit van de boom nog in de grond verankerd zit. “Er zijn uiteindelijk geen twee, maar vier populieren afgekeurd”, vertelt Dirk Berteyn. De takken van die vier populieren zijn snel verwijderd, zodat als het ware enkel de stam nog overblijft. Die bomen vangen nu geen wind meer en kunnen zo niet omwaaien.

