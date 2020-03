Vier omstreden windmolens langs autosnelweg E403 in Bellegem terug op voorplan Peter Lanssens

06 maart 2020

16u33 0 Kortrijk Een project voor vier omstreden windturbines langs de autosnelweg E403 in Bellegem komt weer in de aandacht. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (Vlaanderen) verleent na een eerdere vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen een nieuwe vergunning.

De drie windturbines van Electrabel en de windturbine van Yard Energy Development zijn tussen de E403 en de Dottenijse-, Ijzerhand- en Kwabrugstraat in Bellegem gepland. Een actiecomité is al jaren tegen de plannen omdat de windmolens een van de laatste stukjes open natuur in Kortrijk zouden aantasten. Maar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vindt de visuele impact naar bewoning in de omgeving en de woon- en leefkwaliteit toe niet onaanvaardbaar. De voorwaarde is wel dat àlle turbines moeten gebouwd worden.

We gaan het nu eerst eens allemaal grondig doornemen en analyseren. Bart Clement, actiecomité

185 meter hoog

Dat is volgens de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar nodig om geen hiaten te krijgen in de lijnvormige cluster langs de E403. En ze moeten alle vier van hetzelfde type zijn. Wat wil zeggen: met een maximale tiphoogte van 185 meter, ashoogte van 120 meter, rotordiameter van 131 meter en minimaal vermogen van 3.000 kW per turbine. Verder onder meer verplicht: alle turbines krijgen een ijs- en slagschaduw detectiesysteem. Waarbij de turbines bijvoorbeeld automatisch worden stilgelegd als er meer dan 30 minuten slagschaduw is per dag.

Milieuvergunning

Volgens het actiecomité – dat zo’n vijf jaar geleden al 2.701 collectieve en 12 indivuele bezwaren bij elkaar kreeg – zijn er betere plaatsen voor windmolens, zoals in industriezones. Het actiecomité, getrokken door bezorgde omwonenden, zal nu wellicht een nieuw verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen indienen. Om de nieuwe stedenbouwkundige vergunning te laten vernietigen. “We gaan het nu eerst eens allemaal grondig doornemen en analyseren”, zegt Bart Clement van het actiecomité. De Vlaamse regering kende eind 2018 al een nieuwe milieuvergunning toe. Die kwestie zit momenteel (ook opnieuw) bij de Raad van State.