Vier maanden cel voor diefstal van fiets VHS

05 februari 2020

Een man van 21 uit Kortrijk die een fiets pikte om snel een korte verplaatsing te doen, zal in het vervolg allicht twee keer nadenken voor hij opnieuw zoiets doet. De rechter gaf N.L. vier maanden cel en een boete van 400 euro. De fiets stond geparkeerd aan café Den Trap, in de Burgemeester Reynaertstraat. Camerabeelden in de binnenstad leidden tot de identificatie van de dader, die eerder ook al eens veroordeeld werd.