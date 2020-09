Vier Kortrijkse sportclubs krijgen nieuw ecolabel: “Ze gaan bewust met het milieu om” Peter Lanssens

11 september 2020

16u00 0 Kortrijk De stad Kortrijk heeft voor het eerst het ‘ecosportief’ label uitgereikt. Aan vier sportclubs die bewust met het milieu omgaan en ecologische initiatieven op poten zetten. Die zijn Judoschool Kortrijk, Kayak Club Kortrijk (KKYKC), Kortrijk Spurs en de Kortrijkse Duikersclub (KDK).

De Kortrijkse judoka’s verminderen hun afvalberg door gratis soep en fruit te voorzien voor hun leden. Ze kregen ook een drinkfles, om de PET-flessen te vervangen. Ook de duizend leden van de Kortrijk Spurs ontvingen een drinkfles van de club. De Kortrijkse kajakkers registreerden zich als Mooimakers en doen elke maand opruimacties op het water. Ze investeerden ook in hun infrastructuur. Door zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun loods en door twee warmtepompen en een energiezuinige boiler te installeren. En de diepzeeduikers van de Kortrijkse Duikersclub maakten in het kanaal Bossuit-Kortrijk de bodem in het stuk tussen sluizen 10 en 11 proper. Ze deden dat naar aanleiding van het ‘vaartzwemmen’ daar, dat deze zomer van start ging.

Wie tips en tricks wil over ecologische initiatieven enzomeer: www.kortrijk.be/ecosportievesportclub.