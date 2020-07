Vier kandidaten voor eetcafé in Broelkaai 6 aan verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

21 juli 2020

10u07 0 Kortrijk Er is veel interesse voor een eetcafé in cultureel nest Broelkaai 6 aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. Het gaat over een toplocatie. De deadline om een kandidatuur in te dienen was eind juni. Van tien ondernemers die interesse hebben in het ambitieuze project, dienden er vier tijdig een dossier in. “Het loopt super”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Kortrijk wil in 2030 Cultureel Hoofdstad van Europa worden. In hoofdkwartier Broelkaai 6 werken culturele spelers, kunstenaars, ondernemers, designers, inwoners en onderwijs samen om de kandidatuur, die in 2024 wordt ingediend, te onderbouwen en motiveren. Het eetcafé past als kloppend hart in dat plaatje. Iedereen is er welkom om creatieve ideeën uit te wisselen en te genieten van een hapje, drankje, krant of een goed gesprek.

Het doel is een creatieve ondernemer te vinden, die het eetcafé uitbouwt tot draaischijf waar mensen samen aan het Kortrijk van de toekomst bouwen. Daar hamert ook Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) op. Het instelbedrag voor een concessie van negen jaar is minimum 18.000 euro per jaar, exclusief BTW. De vrees dat de interesse zou tegenvallen door de coronacrisis, blijkt volledig onterecht te zijn. De procedure loopt nu verder. Het is de bedoeling dat het stadsbestuur ten laatste op het schepencollege van 7 september de gunning doet. De opening van het nieuwe eetcafé in Broelkaai 6, waar je ook een prachtige tuin hebt, is midden oktober voorzien.