Vier jaar met uitstel voor slagen aan vader en agent Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

14u29 0 Kortrijk Een 40-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel omdat hij tijdens een hoog oplopende ruzie zijn vader sloeg en een agent in zijn gezicht trapte. De man dagvaardde de agent rechtstreeks omdat die hem een vuistslag gaf. De agent deed dat naar eigen zeggen om de man onder controle te krijgen, de agent werd vrijgesproken.

De 40-jarige man kreeg het op 22 januari vorig jaar thuis plots aan de stok met zijn vader na een cafébezoek. Beiden hadden veel alcohol gedronken en de discussie liep uit de hand. Hij dreigde uit teh halen met een stoel en sloeg zijn vader. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de man niet voor rede vatbaar. Hij bedreigde iedereen die te dichtbij kwam en met zes agenten kregen ze hem amper onder controle. In de combi trapte hij plots in het gezicht van een agent die daardoor twee dagen arbeidsongeschikt was. De man ontkende dat hij de agent in zijn gezicht had getrapt en dagvaardde de agent rechtstreeks omdat hij hem een vuistslag had gegeven. “De vuistslag kwam er nadat mijn cliënt al was geneutraliseerd”, pleitte zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem. Volgens de agent en het openbaar ministerie klopte dat niet. “Na de trap vreesde hij voor de veiligheid van zijn collega’s omdat ze hem niet onder controle kregen”, pleitte de advocaat van de agent. “Hij wilde hem desoriënteren zodat ze hem onder controle konden krijgen en deed dus gewoon zijn werk.” De rechter volgde dat standpunt en sprak de agent volledig vrij. Voor de 40-jarige Kortrijkzaan was het niet de eerste keer dat hij erg agressief reageerde tegenover zijn ouders. In 2010 werd hij ook al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen tegenover zijn ouders en ook toen sloeg hij een agent. Hij werd toen veroordeeld tot 50 uur werkstraf. Nu is hij dus veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met uitstel waarvan 12 maanden effectief. Hij moet ook een geldboete van 1.600 euro betalen. Aan de agent moet hij een schadevergoeding van 1.440 euro betalen.