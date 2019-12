Vier jaar cel voor Nederlander die Belgisch stiefzoontje (2) in coma sloeg Alexander Haezebrouck

23 december 2019

14u37 2 Kortrijk De 29-jarige man uit het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch die het tweejarig zoontje van zijn nieuwe partner uit Bissegem in juni zodanig toetakelde dat het negen dagen in kritieke toestand was, is veroordeeld tot vier jaar cel. Aan het jongetje dat ondertussen wel aan de beterhand is, en zijn ouders moet hij zo’n 40.000 euro schadevergoeding betalen.

Ryan D. (29) uit Nederland had een relatie met een vrouw uit Bissegem die een zoontje had uit een vorig huwelijk. De vrouw bracht haar zoontje eind mei al verschillende keren binnen in het Az Groeninge met lichte verwondingen zonder dat ze er een verklaring kon aan geven. Het ziekenhuis stelde haar voor om het kindje even in het ziekenhuis achter te laten. Maar de mama, niet niets vermoedde over de mishandeling door haar vriend, weigerde dat en nam haar zoontje opnieuw mee naar huis.

Op drie juni bracht de Nederlander het kindje samen met de oma van de jongen binnen in het AZ Groeninge in Kortrijk. Het kindje verkeerde in een comateuze toestand en werd meteen overgebracht naar het UZ in Gent waar het werd geopereerd aan een hersenbloeding. Daar lag het kindje negen dagen in coma en vocht het voor zijn leven.

“Gevallen in de douche”

De arts van het AZ Groeninge verwittigde de politie omdat ze niet geloofde wat de Nederlander zei. Namelijk dat het jongetje gevallen was in de douche. Die verklaring bleef hij ook bevestigen tegen de rechter, maar voegde daar wel aan toe dat hij het kindje eerst hardhandig uit zijn eetstoeltje had gehaald nadat het zich volledig had besmeurd met uitwerpselen. Hij gaf ook toe het kindje in de weken daarvoor te hebben geslagen, geschopt en bij de haren te hebben getrokken.

Volgens de arts belandde het kindje in een coma na het hardhandig en buitensporig door elkaar schudden. Toen het kindje uit de coma ontwaakte was hij blind en gedeeltelijk verlamd. Ondertussen ziet het kindje alweer maar heeft het mogelijk een verminderd zicht aan zijn linkeroog als hij naar links kijkt. Het kindje stapt ondertussen opnieuw en kan terug praten maar verblijft tot op vandaag in een revalidatiecentrum in Brussel.

Schadevergoeding

Naast de celstraf moet de Nederlander ook een provisionele schadevergoeding van 25.000 Euro aan het jongetje betalen op een afgesloten rekening. Aan de mama moet hij een morele schadevergoeding van 7.500 euro betalen, net zoals aan de vader. Aan beide ouders moet hij ook een provisionele schadevergoeding van één euro betalen voor de geleden materiële schade.