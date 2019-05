Vier illegalen opgepakt na dispuut met buurtbewoners Alexander Haezebrouck

30 mei 2019

18u17 0 Kortrijk In de Tuighuisstraat in Kortrijk werden donderdagmorgen vier illegalen aangetroffen in leegstaande woningen. “We troffen hen aan nadat we ter plaatse kwamen voor een dispuut tussen één illegale jongeman en enkele buurtbewoner”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Enkele buurtbewoners van de Tuighuisstraat in Kortrijk kregen het donderdagvoormiddag plots aan de stok met een illegale jongeman. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. “We hebben daar enkele leegstaande woningen uitgekamd en we troffen in totaal vier jongemannen aan die illegaal in ons land verblijven.” De illegalen werden opgepakt en overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken.