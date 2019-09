Vier Franse winkeldievegges terecht voor tien diefstallen LSI

02 september 2019

13u49

Bron: LSI 0 Kortrijk Vier Noord-Franse winkeldievegges riskeren zes tot acht maanden celstraf en boetes tot 800 euro voor een reeks van tien winkeldiefstallen in Kortrijk, Waregem, Roeselare en Harelbeke. “Ze zakten speciaal naar België af om op bestelling diefstallen te plegen”, aldus de openbare aanklager.

Op vier dagen tijd in januari 2019 sloeg het viertal tien keer toe, onder meer bij Ici Paris XL in Kortrijk, AS Aventure in Harelbeke, Zeb in Roeselare en Waregem,… Op 19 januari kwam een einde aan hun strooptocht. Nadat ze met hun wagen het rode licht hadden genegeerd, hield een politiepatrouille hen staande. De achterbank bleek volgestouwd met gestolen spullen en een dieventas, in Kortrijk hadden ze nog maar pas een dure verzorgingscrème onder een poncho verstopt om de kassa te kunnen passeren. Op hun gsm’s vonden de onderzoekers berichtjes waaruit bleek dat ze op bestelling op dieventocht trokken.

Leila H. (49) en haar nichtje Sofia (23) uit Tourcoing vlogen drie maanden achter tralies, Samantha G. (22) en Ilhem H. (40) kwamen al na enkele weken vrij. Ze keerden één voor één naar Kortrijk terug om hun proces bij te wonen. Enkel Ilhem H. ontkende haar betrokkenheid. “Ik zat gewoon in de wagen omdat mijn nichtje de wagen leende”, vertelde ze aan de rechter. “Ik pleegde nooit diefstallen.” Zelf vloog ze pas in de cel toen ze in het gerechtsgebouw in Kortrijk op zoek ging naar nieuws over de verdere aanhouding van haar nichtje en ze door de onderzoeksrechter op camerabeelden werd herkend. De drie andere verdachten bekenden hun aandeel maar vroegen er zonder straf vanaf te kunnen komen. De gestolen goederen konden grotendeels aan de gedupeerden terug bezorgd worden. Vonnis op 16 september.