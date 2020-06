Vier coronafeestjes stilgelegd tijdens pinksterweekend, tientallen pv’s van 250 euro uitgeschreven VHS

03 juni 2020

19u47 0 Kortrijk Tientallen mensen hebben tijdens het afgelopen weekend hun deelname aan een coronafeestje wel heel duur betaald. In Kortrijk en Aalbeke legde de politie vier feestjes stil, na klachten over nachtelijke lawaaioverlast. De rekening liep snel op, zeker bij de koppels die tegen de lamp liepen.

Vier feestjes - drie in Kortrijk en één in Aalbeke - waarop telkens meer dan tien mensen aanwezig waren. Daar kwam de politie tijdens het pinksterweekend op uit toen in vroege uurtjes klachten binnenliepen over lawaaioverlast. Net dat element deed de fuivers de das om. Ze werkten op de zenuwen van buurtbewoners die uit hun slaap werden gehouden. En dus kwam de politie langs, om het feest stil te leggen en elke aanwezige een boete van 250 euro te geven. Dat leidde tot gemor en ontevredenheid. “Maar de tijd van waarschuwingen geven, is voorbij”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De maatregelen zijn nu al zolang van kracht dat niemand nog kan beweren ze niet te kennen.” Afgelopen weekend mocht een bubbel maar vier personen groot zijn, vanaf volgende week maandag mogen tien mensen ineens samenkomen.