Vier collega’s AZ Groeninge fietsen Ronde van West-Vlaamse ziekenhuizen als dank voor de zorg LSI

31 mei 2020

13u53

Bron: LSI 0 Kortrijk Vier collega’s van het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge hebben zaterdag als blijk van dank aan de zorg een tocht langs 31 West-Vlaamse (psychiatrische) ziekenhuizen gefietst. Goed voor 330 kilometer en ruim 12 uren fietsen.

Initiatiefnemer en bezieler was Kurt Goeminne uit Deerlijk. Hij zou tijdens het Hemelvaartweekend normaal de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker fietsen, tot het coronavirus daar een stokje voor stak. Kurt is lid van vzw De Nachtlichtjes, een groep muzikale en sportieve vrienden die allerlei activiteiten ten voordele van Kom op tegen Kanker organiseren. “Daarom ging hij op zoek naar een alternatief”, legt collega Thomas Van De Walle uit Deerlijk uit. “Zo ontsproot onze Ronde van de West-Vlaamse ziekenhuizen.” De tocht startte iets over 6u zaterdagochtend en eindigde pas rond 22u. Ook financieel directeur Tino Gabriël uit Vichte (Anzegem) en logistiek manager Lieven Deproost (Zwevezele) vervoegden het gezelschap. Met Gianni Mailfait uit Wevelgem kregen ze een ‘locomotief’ mee. “De tocht verliep goed, al kwam Kurt in Ieper wel ten val”, aldus nog Thomas. “Gelukkig zonder veel erg.”