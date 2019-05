VIDEO. Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) tijdens overwinningsspeech: “Ik heb nooit in een democratie geleefd” Peter Lanssens en Valentijn Dumoulein

26 mei 2019

23u56

Bron: Peter Lanssens en Valentijn Dumoulein 0 Kortrijk Wouter Vermeersch, West-Vlaams Kamerlijsttrekker van Vlaams Belang, hield zondagavond een overwinningsspeech. Dat deed de Kortrijkzaan in het provinciaal secretariaat van de partij, in Kachtem bij Izegem.

“Heel wat West-Vlamingen voelen zich door de politiek in Brussel niet meer begrepen. Zo krijgen wij te weinig geld op het vlak van zorg, onderwijs en verkeersinfrastructuur. Wij gaan groot zijn in onze overwinning. Geen pek en veren voor de andere partijen. Maar een positief signaal: eerst onze mensen.” U bekijkt de volledige speech hier.

Het oud gemeentehuis zat afgeladen vol met partijleden en sympathisanten toen Wouter Vermeersch zijn entree maakte. Hij hield onder luid gejuich een overwinningsspeech. “De kiezer in West-Vlaanderen heeft duidelijk gesproken”, zegt hij. “Grootstedelijke problemen zijn ook in onze provincie aangekomen. De criminaliteit stijgt in Roeselare, Oostende en Kortrijk en ook transmigratie en de illegalenproblematiek is in West-Vlaanderen beland. De kiezer heeft aangetoond dat hij daar een probleem mee heeft.

Op tafel kloppen

“We zijn de enige partij die het voor onze mensen opneemt. Heel wat West-Vlamingen voelen zich door de politiek in Brussel niet meer begrepen. We willen ook in West-Vlaanderen daar absoluut een punt van maken. Er is te weinig geld voor onderwijs en verkeersinfrastructuur en op dat vlak zullen we op tafel kloppen”, belooft Vermeersch. “Het liefst van al doen we dat met andere partijen.”

Gedaan met cordon

De Kortrijkzaan hoopt dan ook dat de monsterscore van het Vlaams Belang het cordon sanitaire naar het verleden mag verwijzen. “Ik ben drie jaar geleden in de politiek gestapt en ben bewust achter het cordon gaan staan. Het moet daar eindelijk eens mee gedaan zijn”, meent Vermeersch. “Wie op het Vlaams Belang stemt, werd tot nu toe genegeerd. Ik ben 34 jaar. Even oud als het cordon. Ik heb nooit in een democratie geleefd en dat moet stoppen. Het cordon moet nu sneuvelen. De tendens in West-Vlaanderen dat we niet langer alleen van N-VA, maar eindelijk ook van de traditionele partijen stemmen afnemen.”

Genegeerd

De lijsttrekker besloot met voorzitter Tom Van Grieken te bedanken voor de verjonging en vernieuwing van de partij. “Ze hebben ons de voorbije jaren genegeerd en ze hebben met ons gelachen, maar wij hebben uiteindelijk de verkiezingen gewonnen”, rondde hij zijn speech af.

Er werd met het scanderen van ‘Paljas’ ook meermaals gerefereerd naar de eerdere uitspraak van Bart De Wever. Het feest in Kachtem werd later op de avond verder gezet in café Den Derden Time in Kortrijk en café De Gezelle in Roeselare.