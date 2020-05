VIDEO: Woonzorgcentrum De Pottelberg sluit laatste Covid-afdeling met applaus en glaasje LSI

07 mei 2020

17u01

Bron: LSI 0 Kortrijk Zonnige en heuglijke dag donderdag in woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk. De laatste aparte afdeling die in het cafetaria was ingericht voor de opvang van bewoners die besmet waren met het coronavirus sloot er de deuren. De laatste drie bewoners kregen applaus van een erehaag verzorgenden en een glaasje.



In het woonzorgcentrum stierven al veertien bewoners aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Op het piekmoment waren drie aparte afdelingen voor besmette bewoners ingericht, waaronder het cafetaria. In de loop van de week sloten al twee afdelingen, donderdag was het de beurt aan het cafetaria. De ruimtes die als Covid-afdelingen waren ingericht, worden professioneel schoongemaakt en gedesinfecteerd. De drie laatste bewoners werden op een glaasje en een erehaag getrakteerd. Ze genoten zichtbaar. “Een mooie dag”, klonk het in De Pottelberg. “Iedereen kan terug naar zijn eigen stekje en weer op zijn positieven komen. Velen kijken uit naar het moment dat er opnieuw bezoek toegelaten zal zijn.”

Bewoners die nu nog positief testen zullen in hun eigen wooneenheid met de nodige beschermmaatregelen verzorgd worden. Daarvoor zijn onder meer vijf mobiele sassen ontworpen.