VIDEO. Wielerwedstrijd op verkiezingsdag: tientallen auto’s getakeld in Kortrijk Peter Lanssens

26 mei 2019

12u10 16 Kortrijk Sommige Kortrijkzanen zijn vergeten dat er vandaag niet enkel gestemd wordt in hun stad. Er is ook de wielerwedstrijd Grote Prijs Marcel Kint. Er werden deze middag langs het parcours in Kortrijk enkele tientallen wagens getakeld. Het exacte aantal is nog niet bekend. Niet van stemmers, die kregen respijt, maar vooral van bewoners die vergeten waren om hun auto te verzetten.

Er stonden nochtans genoeg parkeerverbodsborden om er omwonenden op te wijzen dat ze hun auto elders moesten parkeren. Wellicht waren de meeste mensen verstrooid door de combinatie met de verkiezingen. De eigenaars hoesten niet enkel de takelkosten op. Ze krijgen ook elk een boete van 58 euro in de bus. Er wordt vanaf 12.30 uur verkeershinder verwacht door de wielerwedstrijd, aan de stembureaus Depart (Weide), Academie (Houtmarkt), Vives (Sabbelaan), OC Aalbeke (centrum), OC Rollegem (Tombroekstraat) en Kooigem (centrum). Wie nog moet stemmen, kom te voet of met de fiets. Info over het parcours: www.gpmarcelkint.be/parcours.