VIDEO. Wereldtop BMX Freestyle op skatebowl in Kortrijk Christophe Maertens

30 juni 2019

10u14 3 Kortrijk Op de skatebowl in Kortrijk was dit weekend de wereldtop in het BMX’en aan het werk te zien.

In 2020 maakt BMX Freestyle zijn debuut op de Olympische Spelen van Tokio”, zegt bondscoach en Kortrijkzaan Pieter Possenier. “Daarvoor moeten punten worden verzameld. Om onze Belgische rijders de kans te geven dat ook in eigen land te kunnen doen, organiseerden we deze wedstrijd. Maar er nemen meer dan twintig nationaliteiten deel aan de wedstrijd. Zo zie je hier de Chinese vrouwenploeg, maar ook deelnemers uit bijvoorbeeld Argentinië.” Naast de UCI C1 wedstrijd was er op zaterdag ook een wedstrijd voor de beker van België en dat in verschillende klassen. “Het is jammer dat het zo warm is, want dat kost ons publiek”, zegt Pieter Possenier nog.