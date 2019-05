VIDEO. Waar is Manten? Piepjonge slechtvalk spoorloos na val uit toren Sint-Maartenskerk Peter Lanssens

29 mei 2019

12u37 12 Kortrijk Er is in Kortrijk ongerustheid over het lot van de op 17 april geboren Manten. De jonge slechtvalk, die nog niet zo goed kan vliegen, donderde op zondag 26 mei uit de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk. Manten kwam in een lager gelegen goot van de kerk terecht. De slechtvalk liep door de tuimelpartij wellicht geen zware kwetsuren op. Maar de roofvogel is nu wel spoorloos.

“Manten is niet te vinden”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Een medewerker van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen zocht gisteren ettelijke uren naar Manten, zonder succes. We lanceren een oproep om uit te kijken naar Manten”, aldus Herrewyn. Voor wie Manten opmerkt: laat het jong met rust en probeer het niet op te tillen. Het gaat nog altijd over een roofvogel. En ook een piepjonge slechtvalk kan al vervaarlijk uithalen met zijn klauwen en snavel. Er wordt gevraagd om vooral in de omgeving van de Sint-Maartenskerk extra uit te kijken naar Manten. Wie Manten opmerkt of informatie heeft over de slechtvalk: tel. 1777. De stad zet vanavond na 17.30 uur een drone met camera in, in een ultieme poging om Manten te lokaliseren.

