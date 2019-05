VIDEO. Unieke tunnel geopend: “Tandriem trekt fietsen mee omhoog” Peter Lanssens

21 mei 2019

16u46 0 Kortrijk Tunnel De Grote Verbinding is geopend, tussen het stadsdeel Weide en de lager gelegen hogeschoolcampus West. Uniek is een elektrisch aangedreven tandriemband in de tunnel, om fietsen in een aluminium goot omhoog te trekken. “In een fietsstad zoals Kopenhagen in Denemarken zijn ze dat al gewoon, maar voor Kortrijk is het nieuw”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

De tunnel van 35 meter lang ligt tussen het nieuwe zwembad op Weide en een terrein aan de Karel de Goedelaan. Voetgangers gebruiken trappen om het niveauverschil van vier meter te overbruggen. Voor fietsers is met VeloComfort een slim fietstransportsysteem geïnstalleerd. Wie naar beneden moet, zet zijn fiets in een borstelgoot. Waardoor de fiets tijdens het afdalen wordt afgeremd. Wie naar boven moet, gebruikt een tandriemband. De band start zodra een sensor een fiets detecteert en stopt weer indien de goot volledig vrij is van fietsen. Je moet wel je remmen dicht houden, zodat de fiets netjes in de goot blijft staan. Het systeem installeren kostte een kleine 30.000 euro. Naast de tunnel is er ook nog een lift, voor minder mobiele mensen. De lift is tegen 15 juli af.

Camerabewaking

De nieuwe tunnel onder de spoorlijn Kortrijk-Brugge heeft camerabewaking. Naast de tunnel van bijna 2 miljoen euro liggen buizen die het warmtenet op Weide met de Howest-campus West verbinden. Dankzij de opening van de tunnel is er nu een kortere en meer veilige route tussen de Howest-campussen West in de wijk Paters Mote en The Level op Weide. Studenten Digital Arts and Entertainment (DAE) van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) kleden de tunnel tegen eind 2019 nog interactief aan. Er zijn 200 voorstellen, die tegen de zomer gefilterd worden. Zo is er een optie om via gezichtsherkenning een bepaald muziekgenre af te spelen in de tunnel.

Langsparkeerplaatsen in Karel de Goedelaan weg

Wie de tunnel te duur vindt, Howest financierde mee, toch even dit. Er is de voorbije jaren en er wordt de komende jaren samen 130 miljoen euro geïnvesteerd in Weide en campus West, met tal van partners. Een voorbeeld is de Howest-nieuwbouw Penta van 20 miljoen euro in de Graaf Karel de Goedelaan, tegen september 2020 af. Op termijn zal de omgeving West en Weide goed zijn voor tegen de 5.000 studenten. “We zijn wel van plan om tegen het najaar van 2020 alle langsparkeerplaatsen in de Karel de Goedelaan op te doeken. Om er een boulevard met een echt campusgevoel van te maken”, zeggen schepenen Wout Maddens (Team Burgemeester) en Axel Weydts (sp.a). “We laten als compensatie de huidige parking in de vroegere loodsen van houthandel Lagae in de Karel de Goedelaan omvormen tot een buurtparking met 350 plaatsen. Dubbel zoveel als nu het geval is daar, maar dat kan door er twee verdiepingen in te richten. Het wordt momenteel voorbereid”, vult Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) aan. Er wordt ook nagegaan om de parking gratis te houden voor buurtbewoners.