VIDEO. Tien niet te missen blikvangers op Sinksen Peter Lanssens

07 juni 2019

07u20 0 Kortrijk Sinksen verwacht tot en met maandag tussen de 250.000 en 300.000 toeschouwers. Muziek, straattheater, (kinder)animatie, feesten, sport, rommelmarkt, er is voor elk wat wils met honderden activiteiten. U ziet door de bomen het bos niet meer? We presenteren u tien niet te missen blikvangers, aangeboden ook door programmator Marnix Theys en coördinator Sarah Vandenbroucke. Sinksen draait op een totaalbudget van 240.000 euro en kan op 150 medewerkers rekenen.

1)Geen Sinksen zonder een knaller van een opener. Kom zaterdag om 19.30 uur naar het Schouwburgplein voor Zulema’s Mambo Queens. De zuiderse bigband met 24 latino vrouwen zet het Schouwburgplein in vuur en vlam met een meeslepende mix van son, mambo en jazz. “Om meteen de juiste toon te zetten, want het thema van Sinksen19 is zinderend zomers.”

2)Straattheater blijft terecht belangrijk op Sinksen. Bewonder maandag de reuzen van het Franse Cie Les Grandes Personnes. “Drie reuzen die verkleed worden, twaalf dansers en een kar met dj-installatie. Een feestelijke parade, die om 16 uur in de Doorniksestraat en om 20 uur op de Grote Markt start.”

3)Het Franse Cie Aquacoustique brengt watermuziek op tal van voorwerpen. De muzikanten duiken zondag om 13.30 en 17 uur met snorkel, zwemvliezen en duikbril letterlijk de Leie in, aan de verlaagde Leieboorden. “Het water is hun instrument.” Maandag om 15 uur doen ze het nog eens over, maar dan in een soort opblaasbaar zwembad op de Grote Markt.

4)De Franse fanfare Cie Jo Bithume stopte vijf jaar geleden na meer dan 400 concerten. De fanfare is nu helemaal terug, met opwindend muziektheater. “En ze bouwen ook graag een feestje, want ze brengen tientallen liters wijn mee.” Zondag om 15 uur op de Broelkaai en maandag om 18 uur op de Grote Markt.

5)Kinderanimatie is een must op Sinksen. Wie van bricoleren houdt, trekt zondag en/of maandag tussen 13 en 18 uur naar Park Katrol op de Broelkaai. Daar heb je een gigantische katrolinstallatie en een hoop recyclagemateriaal, om zelf mee te bouwen. Tafelpoten, stukken stof, vijzen, tape, niets ontbreekt. “Een soort doetheater van de vzw Bolwerk, om samen een dorp te bouwen. Een heel gezellige bedoening voor gezinnen met kinderen.”

6)Nog meer activiteiten voor gezinnen? Trek naar het Begijnhofpark. Waar je onder meer Camping Villagio Imagina van scholengroep Rhizo aantreft, zondag en maandag tussen 13 en 18 uur. Bouw er mee aan een zomerse kinderstad met hoedjes, muziek, parasols, reuzestrandballen, Zuid-Amerikaanse hangmatten, ligzetels voor massage en verklede begeleiders. “Prikkel al je zintuigen.”

7)Er is overal muziek op Sinksen. Top en na twee jaar al een vaste waarde is het festival Peloeze zaterdag, zondag en maandag in het Begijnhofpark aan de kant van de Houtmarkt. Staan er onder meer op het podium: Fixkes, Soul Avenue XXL, Gèsman en Buscemi. Opgesmukt met een overdosis typische sfeer, te vergelijken met de ambiance in café Vagant in de Voorstraat.

8)Op zoek naar het fijnste cafeetje van Kortrijk? Ga naar Café ’t Plein in het gelijknamige park en geniet er van optredens zoals zaterdag van acrobaat en jongleur Uili Bispo om 14.30 en 17 uur, zondag vanaf 14 uur Piepschuim met cabaret in de bomen en maandag vanaf 15 uur Franse chansons met Les Tripes. Vlakbij heb je ook KortRijk aan Culturen, op de Houtmarkt. De wereldmarkt met achttien exotische eetstanden is er een aanrader.

9)In voor nog meer muziek en vertier? Trek naar de cafés in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat. Roadrock slaat zijn tenten in het Boerenhol op. Wie zin heeft in dancehall, afrobeats en reggae vibes, bezoekt Tropical Street in de Stationsstraat. Op het Vandaleplein staat zondag klassieke en maandag Nederlandstalige muziek centraal. Vergeet het volkse Overleie niet met onder meer zondag om 13.30 uur een initiatie lindy hop en maandag om 14.30 een initiatie tango, op het Sint-Amandsplein. De Vlasmarkt met Sinxen Vlas moet je zien. Cocktails, streekbieren, lokaal keukentalent en een mix van dj’s en bands brengen je er in hogere sferen. Hiphopacademie De Stroate ontdekken doe je door zondag en/of maandag ‘A Day of Street Culture’ aan de skatebowl in de Ijzerkaai te bezoeken. Je vraagt je af waarom Sand Tropez niet meer op het Conservatoriumplein zit? Ontdek de nieuwe locatie van het gratis dance-festival, in zomerbar Nuba-R aan de Ronde van Vlaanderenbrug. Al eens een tunnelfestival meegemaakt? Ga zondag en maandag vanaf 22 uur uit de bol in de Doornikstunnel. En tot slot: mis de rommelmarkt in de binnenstad niet, zondag en maandag. Met 1.362 standhouders de grootste van het land, goed voor bijna 7 kilometer.

10)Dé afsluiter van Sinksen is de Turbo Alive Band, terug na een periode van stilte. De tien Kortrijkse muzikanten eren maandag vanaf 21 uur de Kortrijkse volksheld Johny Turbo. Het wordt een ware sensatie op het Schouwburgplein, met strakke ritmes en een vlammende blazerssectie. “En het is meteen een knipoog naar Sinksen in 2020. Want dan gaan we voor het thema Johny Turbo, twintig jaar na zijn overlijden.” Op zoek naar meer info of op zoek naar nog meer activiteiten, zoals de sportieve klassieker Kortrijk Loopt maandag? De speciale festival-arrangementen in de Kortrijkse centrumhotels leren kennen? Surf naar www.sinksen.be.