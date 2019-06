VIDEO. Stormloop naar One Broel, prijzen

20 juni 2019

21u00 0 Kortrijk Vastgoedontwikkelaar Immogra verwacht een stormloop om in de exclusieve buurt One Broel naast de rechter-Broeltoren te kunnen wonen. De prijzen voor de 68 appartementen met één tot drie slaapkamers gaan van 270.000 tot 1,7 miljoen euro, exclusief kosten. “Veel vermogende mensen willen kopen, ze zijn hier als het ware nu al aan het kamperen”, zegt ‘project developer’ Bart Putman. Ook bijzonder zijn de vele unieke archeologische vondsten, zoals een werpbal.

De gebouwen van de vroegere Pleinschool Broelkant zijn gesloopt. Het terrein krijgt vier nieuwe gebouwen, elk met een eigen identiteit en architectuur. In Paulinen met art-decogevel in de Gezellestraat komen 24 appartementen. In het glazen Waterspiegelgebouw aan de Leie komen 20 appartementen. Nog eens 20 flats komen in De Ode, aan het Guldenbergplantsoen. Kwatrijn in de Groeningestraat krijgt 4 appartementen. Centraal is een binnentuin voorzien.

Binnentuin

De binnentuin zal voor iedereen toegankelijk zijn. De trappenpartij aan de rechter-Broeltoren verdwijnt. Er komt daar in de plaats een helling naar het Gezellepad langs de Leie, voor fietsers en voetgangers. “Immogra investeert 35 miljoen euro in de woonbuurt”, zegt project developer Bart Putman. “Het is een langverwacht project. De voorbereidingen vatten vijf jaar geleden al aan. We gaan de hoge verwachtingen inlossen. De detaillering van de appartementen is ongezien, met enorm veel kwaliteit. Ook bijzonder: de oriëntatie van One Broel is zuidwest of voluit naar de zon gericht. We kunnen er eindelijk mee op de markt nu.”

We houden het binnengebied vrij zodat iedereen genoeg zon, zicht en ademruimte krijgt. Toparchitect Bart Lens

Reflectie

Dat de voorbereidingen vijf jaar duurden, is geen toeval. De geschiedkundige waarde van het terrein is groot. “We bouwen de plek niet vol, maar laten de unieke historische elementen (zoals de Broeltorens, red.) spreken”, zegt architect Bart Lens. “We houden het binnengebied vrij zodat iedereen genoeg zon, zicht en ademruimte krijgt.” Dat Bart Lens een toparchitect is, is onder meer aan het glazen gebouw Waterspiegel te zien, waar je een prachtige fonkelende reflectie van de Leie in zal zien. En waar raampartijen in de grond zullen verdwijnen, alsof een waterval over de gevel valt en de groene bodem het water absorbeert.

One Broel is toonaangevend omdat er over de beeldkwaliteit lang is nagedacht. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

September 2021

De werken voor One Broel zitten op schema. “Het uitgraven van de parkeerhaven met 95 private plaatsen is in oktober af”, vertelt Bart Putman. “Tegen juni volgend is ook de ruwbouw van de vier gebouwen klaar. Op de binnenafwerking is het wachten tot juni 2021. De binnentuin wordt in juli 2021 aangelegd. We verwachten de eerste bewoners in september 2021”, aldus Putman. Het project omvat aan de kant van de verlaagde Leieboorden ook nog twee handelsruimtes. Verder blijven in de Groeningestraat twee mooie patriciërswoningen staan, net zoals een beschermde kapel. Er wordt nog bekeken wat er met de kapel kan gebeuren. “Er zijn ideeën rond, zoals een restaurant”, zegt Bart Putman. “One Broel brengt een nieuwe dynamiek in de buurt, waar je met de verlaagde Leieboorden ook al een nieuw en druk bezet plein hebt”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “One Broel is toonaangevend omdat over de beeldkwaliteit lang is nagedacht. We leggen de komende jaren ook de buurt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Begijnhofpark heraan. One Broel wordt zo een nog aantrekkelijkere woonplek.”

Een heel bijzondere vondst op het terrein is een namaakmunt uit de vijftiende eeuw. Op valsmunterij stond toen de doodstraf. hoofdarcheologe Michelle Arnouts

Namaakmunt

Dat de site uniek is, tonen ook de archeologische vondsten aan. Het opgraven van de artefacten, die tot de dertiende eeuw teruggaan, werd in goeie banen geleid door hoofdarcheologe Michelle Arnouts: “We ontdekten onder meer tal van houten structuren. Zoals de beschoeiing van de stadsgracht, een binnenhaventje of aanmeerplaats. Ook bassins om textiel te spoelen kwamen aan het licht. Verder vonden we heel wat munten, daterend van de Romeinse tijd tot de achttiende eeuw. Een heel bijzonder exemplaar is een namaakmunt uit de vijftiende eeuw. Op valsmunterij stond toen de doodstraf. En dan is er natuurlijk de werpbal (met een gewicht van 70 kilogram, red.). Het is géén kanonbal. Een werpbal werd vanuit een katapult afgeschoten en diende om muren te doorbreken. Het vraagstuk dat nog moet worden opgelost, is de exacte datering”, aldus Michelle Arnouts. “De vondsten gaan niet verloren”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Ze worden nu eerst verder geïnventariseerd en worden daarna wellicht door Immogra aan de stad geschonken. We gaan ze op een passende manier tentoonstellen”, aldus schepen Wout Maddens. Info over de topwoonbuurt: www.onebroel.be.