VIDEO. Slechtvalkjong overleeft val uit kerktoren: “Manten de onsterfelijke” Peter Lanssens

04 juni 2019

09u00 0 Kortrijk De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ruim een week nadat slechtvalkjong Manten spoorloos verdween en dood verklaard werd na een val uit de toren van de Sint-Maartenskerk, blijkt de jonge roofvogel nu toch springlevend te zijn.

We bekennen schuld. We kwamen te snel tot de conclusie dat Manten dood was. Het slechtvalkjong donderde op zondag 26 mei uit de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk. Manten belandde in een lagergelegen goot en verdween daarna spoorloos. Er werd op woensdag 29 mei een drone ingezet. Dat leverde niets op. Kortrijkzanen bleven massaal naar de roofvogel speuren, zonder resultaat. Waarna Manten dood verklaard werd.

Vliegen verfijnen

“En toch is er nog 5 procent kans op een goeie afloop”, tikte schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) ons voorzichtig op de vingers. “Als een levend wezen vermist is, dan weet je het nooit”, vulde peter Yves De Bosscher van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen aan. En zo geschiedde het wonder. Er was een vermoeden dat Manten gewoon ín de klokkentoren zelf huisde. Wat nu klopt.

Manten werd maandagavond gespot, toen ze zich weer aan de buitenwereld toonde. Het goede nieuws ging daarna snel rond. “Ze krijgt nog prooien van oudervogels Maarten en Emma”, zegt Yves De Bosscher. “Ze kan dus eten. Manten moet nu eerst het vliegen nog wat verfijnen. Daarna zal ze zelfstandig leren jagen. Waarna ze de wijde wereld in kan”, aldus De Bosscher. “Vanaf nu is het Manten de onsterfelijke”, zegt schepen Herrewyn. En zo krijgt ook dit sprookje nog een gelukkig einde.