VIDEO. Scouts en chiro scoren met zelfgebouwde splash Peter Lanssens

24 juni 2019

Je raakt niet in Bellewaerde om er met deze hittegolf af te koelen in de River Splash of de Splash Niagara? Geen probleem, dan bouw je er toch gewoon zelf eentje. De scouts in Heule speelden het klaar afgelopen weekend. Ze bouwden hun eigen splash. Een constructie met houten balken, een zeil om op naar beneden te glijden en een waterbak beneden. Spectaculair en leuk om te doen. De zelfgebouwde splash was druk bezet afgelopen weekend. Want de scouts in Heule verbroederden met chiro Stine in Heule en chiro Tsjoef in Heule-Watermolen. Zelf deze splash eens uitproberen? Dat zal helaas niet meer lukken. “Hij moet jammer genoeg weer afgebroken worden. Want we nemen de balken mee op zomerkamp”, laten de scouts van Heule op Facebook weten.