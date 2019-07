VIDEO. Schepen stuurt filmpjes naar

jarige stadsmedewerkers Peter Lanssens

18 juli 2019

17u15 0 Kortrijk Schepen van Personeel Kelly Detavernier (N-VA) feliciteerde dit jaar al 555 jarige stadsmedewerkers. Ze doet dat op een originele manier, zo blijkt nu. Elke jarige werknemer krijgt een kort verjaardagsfilmpje, wat de personeelsleden ook waarderen.

“Ik breng op die manier een leuke boodschap en creëer meteen een positieve sfeer”, vindt Kelly Detavernier. “De opnames zijn leuk, wat ervan af straalt in de filmpjes. De reacties zijn positief”, aldus Kelly Detavernier. Karoline Stock van de sportpromotiedienst in wijk de Lange Munte kreeg als 555ste werknemer een filmpje. “Ik vind het origineel. Het spreekt mij meer aan dan de voorbije jaren”, zegt Karoline Stock. “Ik heb dan ook een bedanking naar de schepen gestuurd.” Momenteel krijgen jarige werknemers zomerse beelden doorgestuurd waarin Kelly op tal van locaties in Kortrijk de gelukkigen feliciteert. Afgelopen winter kregen jarige werknemers Kelly in dikke trui in de filmpjes te zien, gooiend met confetti en slingers. De filmpjes kaderen volgens Kelly Detavernier in een aanpak naar een modern en nieuw bestuur.

