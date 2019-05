VIDEO. Schattig. Van Quickenborne brengt zoon Scott (2 maanden) mee naar stemhokje Peter Lanssens

26 mei 2019

10u31 45 Kortrijk Vertederende taferelen vanmorgen om 9.30 uur in stembureau Depart op Weide in Kortrijk. Waar Kamer-lijsttrekker en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) met zoontje Scott, vandaag twee maanden oud en knusjes in een draagzak, kwam stemmen. Van Quickenborne (45) was ook in het gezelschap van zijn vrouw Anouk Sabbe (36) en dochter Bo (3).

Scott opende af en toe flink zijn oogjes, om contact te zoeken met papa en zijn omgeving. Grote zus Bo had dan weer oogjes vol deugnieterij. Bo probeerde papa Van Quickenborne af te leiden in het stemhokje. Scott viel na het stemmen bijna meteen in slaap. Kortrijks Kamer-lijsttrekker Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) kwam bijna op exact hetzelfde moment naar Depart. Ook hij bracht zijn vrouw en kinderen mee. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Carmen Ryheul (vijfde plaats Vlaams parlement) vergezelde hen. Vermeersch wenste Van Quickenborne veel succes, waarna hun wegen weer snel uit elkaar gingen. Ze hebben allebei een goed gevoel.