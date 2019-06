VIDEO’S. Kortrijk Drumt gooit hoge ogen in Malta: “Het is super gegaan” Peter Lanssens

15 juni 2019

15u02 92 Kortrijk De drummers-leerlingen van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule zijn kraks. Ze gooiden met Kortrijk Drumt hoge ogen in Malta in de Middellandse Zee. Ze openden er vrijdagavond het nieuwe festival DrumFest Malta (Rock & Rave) in Attard. Zaterdag ging het naar de hoofdstad Valletta. Waar ze deze middag op St. George’s Square onder grote belangstelling het beste van zichzelf gaven. “Het is super gegaan”, zegt Mieke Cuypers, de echtgenote van duivel-doet-al Gino Kesteloot.

Er traden telkens 45 drummers op, met steun van enkele Maltese drummers. Ook Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepen Axel Weydts (sp.a) waren van de partij. De aanwezigen genoten van nummers zoals Thunderstruck van AC/DC, Another One Bites The Dust van Queen, Du Hast van Rammstein en I Was Made For Loving You van Kiss. Kortrijk staat zo meteen muzikaal op de kaart in Malta. En daar zijn we met zijn allen trots op. Kortrijk Drumt dankt de uitnodiging om naar Malta te gaan aan een straffe prestatie op 1 juli 2018. Toen 247 drummers een medley brachten op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. De toekomst is trouwens verzekerd, want het stopt niet na het prachtige avontuur in Malta. Zo openen zo’n 150 drummers op 21 juli de nationale feestdag op de Kunstberg in Brussel. Bovendien wordt een groep drummers in augustus op de opening van metalfestival Alcatraz in Kortrijk verwacht, om er de camping op stelten te zetten. Er zijn ook contacten om te drummen in Brazilië en Kreta. Tot slot: in 2020 komt er een vervolg van Kortrijk Drumt in Kortrijk zelf, op een nog te bepalen locatie. Dat zal mogelijk op de Collegebrug zijn. Het wordt nog verder bekeken.