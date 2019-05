VIDEO. Negentig familieleden en vrienden brengen hulde aan overleden arbeider: “We missen Gaétan elke dag meer en meer” Peter Lanssens

30 mei 2019

15u33 0 Kortrijk Arbeider Gaétan Thoen (49) uit Schoten kwam precies een jaar geleden om het leven nabij de Overzetweg in Marke, bij een arbeidsongeval. Zo’n negentig familieleden, vrienden en collega’s zakten donderdagmiddag naar de plaats van het ongeval af. Om er een gedenkplaat te onthullen en witte keitjes met pakkende boodschappen bij de plaat neer te leggen. “We hadden een hele goeie band, zijn plotsklaps verlies heeft mijn leven getekend”, zegt zijn zus Gaïana (52).

Gaétan Thoen kwam op 30 mei 2018 om het leven bij grondboorwerken. Tijdens het trekken van een buis voor glasvezelkabel dwars door een kleilaag, onder de Leie door. De werken gebeurden in een groenzone tussen de ring rond Kortijk (R8) en woningen in de Overzetweg, op de grens tussen Marke en Bissegem. De arbeider stierf toen tijdens een handeling een erg zware griptang plots los kwam. En hij zo een enorme slag tegen het hoofd kreeg, met tonnen kracht op. Gaétan was op slag dood. “Normaal hou je afstand tijdens zo’n handeling, maar Gaétan moet iets gezien hebben. Want hij liep er naartoe. In een seconde was het gebeurd”, zegt Bart Denoodt, CEO van Dekabo Groep. “Het is de eerste keer dat we zoiets dramatisch meemaken en we doen toch 1.500 boringen per jaar. Gaétan was zeven maanden in dienst bij ons. Hij integreerde zich vlot en leerde erg snel. Een heel toffe collega, humoristisch ook. Zijn heengaan was een heel zware klap voor het bedrijf en onze medewerkers. Er staat een mooie foto van Gaétan in onze refter, als blijvende herinnering. Zo is hij nog altijd bij ons.”

Bezinning en rust

Zus Gaïana Thoen uit Borsbeek en zijn kinderen Lily (16) en Roman (14) onthulden donderdagmiddag een gedenkplaat uit cortenstaal van Den Hollandsche Gedenktekens, langs de Overzetweg. “Ik mis hem elke dag meer en meer. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk”, vertelt Gaïana. “Telkens ik een sirene hoor, word ik terug naar 30 mei gekatapulteerd. We groeiden samen op en zouden samen oud worden. Maar Gaétan blijft voor altijd 49 jaar. Ik hoop dat de gedenkplaat een plek van bezinning en rust wordt. Een plek om stil te staan bij ons bestaan. En een plek waar we onze verloren dierbaren herdenken.”

Het is een onwezenlijk gevoel. Zoiets wens je je ergste vijand niet toe. Gaïana Thoens

Sportief en goedlachs man

“Ik had een hele goeie band met mijn enige broer. Zijn twee kinderen zijn mijn twee petekinderen. Het is een onwezenlijk gevoel. Zoiets wens je je ergste vijand niet toe. We verloren bovendien vijf jaar geleden papa en met Kerstmis vorig jaar ook mama. Er zijn geen woorden voor. Gaétan was een toffe, joviale, sportieve, goedlachse en knappe man. Een graag geziene gast, die van de mensen hield. En van Japanse kunst hield. Zo trok hij enkele jaren geleden alleen door Japan rond. Hij voetbalde bij voetbalvereniging Olve. Waar ook burgemeester van Edegem Koen Metsu, hier aanwezig, speelt. De gedenkplaat van Gaétan is wat gebogen, zodat hij naar de plaats van het ongeval lijkt te kijken. Zonnestralen schijnen door de plaat. Gaétan hield van de natuur en het leven. De gedenkplaat personaliseert hem”, aldus Gaïana. De kinderen Lily en Roman waren wat overdonderd tijdens de herdenking. “We vinden het een goed initiatief. We kunnen nu wanneer we willen naar hier komen, naar de plaat”, vertellen ze. “We hadden een hele leuke papa, die altijd grapjes maakte”, aldus Lily en Roman. “We gaan bekijken om de gedenkplaat goed te laten onderhouden”, geeft de aanwezige schepen Philippe De Coene (sp.a) nog mee.

Buren planten notenboom

Rik Vervalle (63), die in de Overzetweg woont, was een jaar geleden als eerste ter plaatse na het dodelijk ongeval. “Gaétan had geen schijn van kans en overleed meteen, een heel spijtig ongeval”, zegt Rik, die samen met buur Dany Herman (60) een notenboom plantte op de plaats waar Gaétan stierf. “Uit respect voor de man”, aldus Rik. De 90 aanwezigen haalden met een drankje en hapje, er stond met Nomad Wine een mobiele wijnbar langs de Overzet, herinneringen op aan Gaétan. Het mag duidelijk zijn: de geliefde man zal nooit vergeten worden.