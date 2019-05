VIDEO. Meisjesnaam gezocht voor slechtvalk, vrijdag babyborrel Peter Lanssens

21 mei 2019

16u10 0 Kortrijk De stad Kortrijk zoekt een naam voor het nieuwe slechtvalkje. Het meisje zag op 17 april het levenslicht in de nestbak van de Sint-Maartenskerk. Als enige overlevende van een nest met vier eieren.

Ouders Emma en Maarten wilden hun dochter eerst de naam Muske geven, maar daar krijgt het meisje zelf het schijt van. “Wie een mooiere naam heeft voor ons slechtvalkmeisje, laat dat voor donderdag om middernacht weten”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a). “We maken de naam op vrijdag 24 mei bekend.” Iedereen is die dag om 17.30 uur welkom op een babyborrel in fietscafé Barcyclette in het Begijnhofpark. Wie ideeën heeft voor een leuke naam, zet die bij de Facebookpost van stad Kortrijk.