VIDEO. Kortrijk verwelkomt tweede homobar: “Holebi’s voelen zich hier van harte welkom” Peter Lanssens

16 juni 2019

10u33 12 Kortrijk Kortrijk zet zich in de markt als een stad waar holebi’s welkom zijn. Dat merk je ook aan het aantal gay bars. The Crisco is zijn monopolie kwijt. Nu op Overleie gay bar Willem Tell geopend is. “Eén gay bar is te weinig. Het is goed dat er versterking is”, zegt Kurt Vande Sijpe (47) van The Crisco.

Volkscafé Willem Tell in de Brugsestraat (R36) in de wijk Overleie, tegenover het Astridpark, is heringericht als gay bar Willem Tell. Geen anonieme kroeg achter gesloten deuren, maar een homobar die voor iedereen open staat. “Kom gerust binnen, al staat er wel geen biljart meer”, glimlacht bezieler Nico Sanders (40) alias travestiet Nicole De Knock. “We zijn ‘straight-friendly’. Zo komen vrouwen graag naar gay bars omdat ze hier niet lastiggevallen worden door hetero’s. Ze zijn van harte welkom. Het is absoluut geen donkere homobar. Er is achteraan wel plaats om je af te zonderen, voor wie dat wil. Maar het is geen darkroom. We houden de beschermde schutterstoren achteraan het café trouwens in ere. Handboogschieten blijft hier mogelijk. Zo komt de jeugd er nog oefenen.”

Er zijn meer gay bars nodig. Om er met elkaar kennis te maken, handjes vast te houden en kusjes te geven. Zonder het risico te lopen raar bekeken te worden. Dylano Verhaeghe

Meer gay bars nodig

Kortrijk had ooit veel homobars. “Ik heb weet van zeker zes gay bars, jaren geleden”, zegt Nico Sanders. Tot enkel nog vaste waarde The Crisco in de Oude Kasteelstraat overbleef. “Wie naar een andere bar wilde, moest al snel naar Brugge, Gent of Oostende”, zegt woordvoerder Dylano Verhaeghe (26). En dat vond de holebigemeenschap, er zijn geen precieze cijfers met hoeveel ze zijn in Kortrijk, jammer. Want Kortrijk staat onder meer dankzij schepen en gay Axel Weydts (sp.a) in het wereldje bekend als een stad waar holebi’s welkom zijn. “We zijn tevreden dat het stadsbestuur achter ons staat. Zo heeft ook burgemeester Vincent Van Quickenborne geen problemen met holebi’s en transgenders”, zegt Dylano. “Kortrijk kan een stad worden waar er respect is voor holebi’s. Maar om meer holebi’s naar Kortrijk te lokken, heb je ook meer gay bars nodig. Om er met elkaar kennis te maken, handjes vast te houden en kusjes te geven. Zonder het risico te lopen raar bekeken te worden. Let op, we gaan graag uit in gewone horecazaken. Maar het is leuk om af en toe enkel met gelijkgestemden bij elkaar te zitten.”

Het is super dat er een tweede gay bar is. Het zal holebi’s van buiten Kortrijk overtuigen om naar onze stad te komen. Kurt Vande Sijpe

Boezemvrienden

De mensen achter Willem Tell, de horecazaak is fraai heringericht, willen er iets moois van maken. Met regelmatig thema-avonden en elke tweede vrijdag van de maand een travestieshow, telkens met een gastvedette. Er is bovendien een vrij podium, voor wie zelf spontaan een nummertje wil brengen. In gay bar The Crisco maken ze zich geen zorgen, nu ook Willem Tell er is. “We zijn net boezemvrienden, zo heb ik mee helpen verbouwen in Willem Tell”, zegt Kurt Vande Sijpe, uitbater van The Crisco. “Omdat één gay bar gewoon veel te weinig is voor een stad zoals Kortrijk. Het is super dat er nu een tweede gay bar is. Het is altijd leuk om van de ene naar de andere bar te gaan. Het zal holebi’s van buiten Kortrijk overtuigen om eens naar onze stad te komen.”