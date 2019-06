VIDEO. Kortrijk krijgt deze zomer openluchtcinema

in tuin aan Budatoren: “Locatie is een pareltje” Peter Lanssens

12 juni 2019

15u32 2 Kortrijk Kortrijk krijgt een openluchtcinema. Die wordt op het Buda-eiland in de tuin van de beschermde patriciërswoning op Broelkaai 6 ingericht, aan de Budatoren. Er worden daar deze zomer meteen vijf films getoond, zoals Manneken Pis. “Er is veel vraag naar, terwijl de locatie een pareltje is en tot de verbeelding spreekt”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

De openluchtcinema is een idee van N-VA-kabinetsadviseur Anke Seynaeve. “Je ziet het in andere steden vaak in parken en je bereikt er een breed publiek mee”, zegt schepen Kelly Detavernier. De openluchtcinema inrichten kost zo’n 30.000 euro en is een project van kunstencentrum Buda en de stad. In de tuin op Broelkaai 6, waar je ook zomerbar Secret Garden hebt, wordt een soort tribune gezet. Tot 200 bezoekers kunnen er tegelijk op een groot scherm van 7 op 3,8 meter naar een film kijken. “De opstartkost is niet min omdat we ook een projector kochten. Maar het voordeel is dat we de setting de hele zomer in de tuin kunnen laten staan”, zegt Kristof Jonckheere, directeur van kunstencentrum Buda. “We voorzien ook een soort zeilconstructie waar je onder kan zitten, als het wat regent. En als het weer echt slecht is, wijken we uit naar de nabijgelegen Budascoop. Het is altijd een luwe periode tijdens de zomer, in onze bioscoop Budascoop. De openluchtcinema is een prima manier om toch in de zomer wat meer bezoekers te lokken.” Elke film in de openluchtcinema is gratis. Reserveren is niet nodig.

Poefjes en dekentjes

Het belooft erg gezellig te worden in de openluchtcinema, ook dankzij een goeie geluidsinstallatie. Wie dat wenst, kan zelf poefjes en dekentjes meebrengen om het knus te maken. Er worden vijf films getoond, telkens op vrijdagen met als data 12 juli, 16, 23 en 30 augustus en 6 september. De film begint iedere keer kort na zonsondergang. Manneken Pis op vrijdag 12 juli, een Vlaamse klassieker uit 1995, is een primeur in ons land.

Manneken Pis is nog nooit in openlucht vertoond. Kortrijk heeft de primeur. Filmprogrammator Kevin Decoster

John Travolta

“De film is nog nooit in openlucht vertoond. We kregen speciaal toestemming van Cinematek (het centrum van het koninklijk Belgisch filmarchief in Brussel, red.)”, zegt Kevin Decoster, filmprogrammator van Buda Kunstencentrum. Ook leuk: het publiek kan zelf mee beslissen over het programma. Op vrijdag 16 augustus is er de keuze tussen Pulp Fiction en Grease, allebei met John Travolta. En op vrijdag 23 augustus is er de keuze tussen A Star is Born met Lagy Gaga en First Man met Ryan Gosling. Kiezen gebeurt telkens enkele weken voordien, via een post op de Facebookpagina Budafilm. De volgende films zijn ook al gepland in de openluchtcinema: Tel Aviv on Fire op vrijdag 30 augustus en The Thing op vrijdag 6 september. “Het is de bedoeling om van de openluchtcinema de komende jaren een vaste waarde te maken, tijdens de zomer”, zegt Kristof Jonckheere.

Verlaagde Leieboorden

Voor wie niet kan wachten, is er op zaterdag 6 juli al een nieuwe editie van Drijf-incinema, op de Leie aan de verlaagde Leieboorden. Wie een bootje heeft, kijkt al dobberend naar de film. Wie het liever toch maar zeker droog houdt, kijkt op de Broelkaai naar de film Bad Times at the El Royale. Ook deze film is gratis en start kort na zonsondergang. Het is een mooi opstapje naar de openluchtcinema.