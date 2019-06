VIDEO. Kortrijk Drumt klaar voor stunt in Malta Peter Lanssens

13 juni 2019

08u01 0 Kortrijk 247 drummers brachten op 1 juli 2018 een geslaagde medley op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Een kort filmpje van de zus van organisator Gino Kesteloot ging plots viraal en werd wereldwijd zo’n 25 miljoen keer (!) bekeken. Het leverde een uitnodiging op om met een delegatie het nieuwe festival DrumFest Malta (Rock & Rave) in Attard op de dwergstaat in de Middellandse Zee te openen. Vrijdag is het zover. “Het is voor ons allemaal een hele grote eer”, zegt Gino Kesteloot.

Een delegatie met 46 drummers en hun entourage nam woensdagavond het vliegtuig in Charleroi en is op Malta aangekomen. Ook 46 nieuwe Yamaha drumstellen zijn al op Malta gearriveerd. De drummers openen er op vrijdag 14 juni samen met twaalf lokale drummers DrumFest Malta, waar zo’n 4.000 toeschouwers worden verwacht. Ook Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) drummen mee. Ze brengen er onder meer nummers van AC/DC, Queen, Deep Purple en David Bowie. Er is ook een solo van Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot. Op zaterdag 15 juni spelen de drummers nog eens. Ze worden die dag in Valletta verwacht, de hoofdstad van Malta en in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa.

Brussel, Alcatraz, Brazilië en Kreta

De groep keert vervolgens terug naar huis, maar dat is lang niet het einde van het avontuur. Zo’n 150 drummers openen op 21 juli de nationale feestdag op de Kunstberg in Brussel. Een groep drummers wordt in augustus op de opening van metalfestival Alcatraz in Kortrijk verwacht, om er de camping op stelten te zetten. Er zijn ook contacten om te drummen in Brazilië en Kreta. Tot slot: in 2020 komt er een vervolg van Kortrijk Drumt in Kortrijk zelf, op een nog te bepalen locatie. Dat zal mogelijk op de Collegebrug zijn. Het wordt nog verder bekeken.