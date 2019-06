VIDEO. Kloosternonnen en vluchtelingen doen straks mee aan ‘Potjebuur’: lekkers delen met de buren Peter Lanssens

03 juni 2019

15u47 0 Kortrijk Het is Potjebuur op woensdag 5 juni. Op die gratis jaarlijkse feestdag stappen buren met hapjes naar elkaar, ongeacht nationaliteit, afkomst, taal of religie. In Kortrijk openen ook een slotklooster en een wooneenheid voor jonge vluchtelingen de deuren om lekkernijen met de Kortrijkzanen te delen.

De zusters van het Ongeschoeide Karmelietessenklooster treden uit hun isolement en openen woensdag de poort van hun unieke tuin. Om een smakelijk hapje te delen met buurtbewoners. De tuin in de Lange-Brugstraat 4 vlakbij de Houtmarkt is van 16 tot 20 uur open. De duurzame winkel Maria’s Corner zorgt voor de gratis hapjes. De buurt levert helpende handen. Ook Minor-Ndako doet mee. In die kleine wooneenheid met vier niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in de Wandelingstraat 9 kan je woensdag van 15 tot 18 uur terecht, voor exotische lekkernijen. Het is voor de jongeren van Minor-Ndako een mooie gelegenheid om de Kortrijkzanen uit hun buurt te leren kennen. En om zo isolement en eenzaamheid bij die jonge vluchtelingen tegen te gaan.