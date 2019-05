VIDEO. Kijk uit voor meisjesslechtvalk Manten: “Ze zal in de winkelstraten belanden” Peter Lanssens

25 mei 2019

14u43 0 Kortrijk Spannende tijden voor wie het verhaal over de Kortrijkse slechtvalken volgt. Emma en Maarten werden op 17 april de trotse ouders van het meisje Manten. Een volgend cruciaal moment wenkt nu, want een jong verlaat na 35 tot 42 dagen het nest, in dit geval de nestbak in de Sint-Maartenskerk. Hachelijke tijden, want de jonge valk zal niet meteen een hoogvlieger zijn. “Je zal Manten de eerste dagen vooral op de grond rond de toren aantreffen. Ze zal ongetwijfeld op luifels van handelszaken belanden, in de winkelstraten”, zegt peter Yves De Bosscher.

“Dat was twee jaar geleden ook zo, toen er hier een ander jong was”, vervolgt De Bosscher van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. Hij is ook de bezieler van de succesvolle Facebookpagina Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. “Laat het jong met rust, als je het ergens ziet. De oudervogels houden het jong sowieso in de gaten. Na enkele dagen zal het sterk genoeg zijn om zijn ouders te volgen. Daarna zoekt het zelf een eigen territorium. Dat kan makkelijk tot 100 kilometer van Kortrijk zijn. Probeer het jong niet op te tillen. Het kan al uithalen met zijn klauwen en snavel”, aldus De Bosscher. De stad en de organisatie Lieve Zusjes-Stoere Broers sloegen vrijdagavond de handen in elkaar met een babyborrel op het terras van fietscafé Barcyclette in het Begijnhofpark.

Klokkenluiders

Je hebt er een prachtig zicht op de slechtvalken in de toren van de Sint-Maartenskerk. Vrijdagavond werd ook de naam van het slechtvalkje bekendgemaakt, na een oproep via sociale media. Er is uit 140 inzendingen voor Manten gekozen. Die naam gaat terug tot een oude middeleeuwse legende in Kortrijk. Symboolfiguren Manten en Kalle bewaakten de toegang tot Kortrijk, maar werden gevangen gezet in Frankrijk. Waar een tovenares ze in reuzen veranderde. Daarna keerden ze terug naar hun moederstad. Je ziet Manten en Kalle nu nog altijd als klokkenluiders, op het Belfort op de Grote Markt. De vrouw Manten slaat er het uur, de man Kalle het halve uur. De ouders kregen eerder al een naam. Papa slechtvalk is Maarten (een verwijzing naar de kerk) en mama slechtvalk is Emma (de reuzendochter van Manten en Kalle). Wie de avonturen van de slechtvalken wil blijven volgen, kan dat live op YouTube via webcam slechtvalken Kortrijk of op de Facebookpagina Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.