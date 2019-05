VIDEO. Gunther D komt naar LUX, festival steunt vzw Boven De Wolken Peter Lanssens

30 mei 2019

13u24 0 Kortrijk Rollegemplaats en omgeving vormt op zaterdag 1 juni het decor voor LUX. Een belevingsfestival vol (kinder)animatie, muziek met onder meer dj Gunther D en een exotisch foodtruckplein. De opbrengst van LUX gaat deels naar Boven De Wolken. Die vereniging laat pasgeboren overleden kinderen fotograferen om de ouders zo op een respectvolle manier te helpen bij hun verlies.

LUX mikt op 4.000 bezoekers. Een haalbare kaart, want LUX is geliefd omdat het festival fors op animatie inzet. Kinderen leven zich uit op springkastelen, laten zich schminken, een gek kapsel aanmeten of verrassen door een goochelaar. Ze kunnen er ook met een hamer of penseel aan de slag en zelfs met een bobcat rijden. Daar blijft het niet bij. In ’t Bosselke, een stukje groen met hoge bomen achter het buurthuis, kan je een workshop djembe volgen. Wie niet stil kan zitten, danst zich de ziel uit het lijf in discobar GaLUXie. Dansschool Dursin pakt met een hiphop- en salsahoek uit. En er zijn de snoezelruimtes van Villa iMagina van de scholengroep Rhizo.

Herbruikbare bekers

LUX zet ook op muziek in. Er zijn twee podia. Op de mainstage zorgen Lee Anderson, Dries Van Haute en Super Shake voor ambiance. Voor opzwepende beats rep je je naar de dj Booth. Waar het Kortrijkse duo Remedy en MC Bounty, Fragil, Walt, Stu Bru-presentator Gunther D en Kestified Rollegemplaats tot dancehall omtoveren. Honger? Bezoek het exotische foodtruckplein. Afrikaans, Mexicaans, Thais, een lekkere kroket, een ijsje, een stukje chocolade, het is er allemaal. En voor wie dorst heeft, zijn er verschillende bars, mét een klimaatvriendelijke insteek. “We werken met herbruikbare bekers, die ter plaatse afgewassen worden”, zegt mede-organisator Arne Demyttenaere. “LUX is een van de eerste evenementen in de regio die het zo aanpakt.” Het gratis toegankelijke LUXfestival loopt op zaterdag 1 juni van 14 tot 2 uur. Er is een ruime fietsparking. Wie met de auto komt, kan in de Weimeerslaan parkeren. Meer info staat op www.luxfestival.be of op de Facebookpagina LUX festival.