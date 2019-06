VIDEO. Gratis fitnessen op zes openbare beweegbanken in Kortrijk: “Iedereen aan het bewegen krijgen“ Peter Lanssens

24 juni 2019

15u31 0 Kortrijk De stad plaatst zes beweegbanken in Kortrijk en deelgemeenten. Om in te spelen op de groeiende vraag naar gratis te gebruiken fitnesstoestellen in de openbare ruimte.

Het zijn IPitup-beweegbanken. Dat zijn compacte alles-in-één-toestellen, waar heel wat lichaamsoefeningen op kunnen. “Een comfortabele zitbank én een innovatief fitnesstoestel, waar iedereen mee aan de slag kan. Ongeacht zijn of haar niveau”, zegt sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Een infopaneel op de bank stelt zes basisoefeningen voor. En meer ambitieuze sporters kunnen gebruik maken van een gratis app.”

Alle generaties aan het bewegen krijgen

De IPitup-beweegbank is een hersenspinsel van Miel Vanhaverbeke en Maarten Thysen. De bedenkers met Limburgse roots kwamen op het idee toen hun kinderen in een speeltuin aan het ravotten waren. Terwijl (groot)ouders en tieners druk op hun smartphone bezig waren. Uit deze vaststelling ontstond het idee om iets te ontwerpen dat alle generaties en zowel beginnende als meer geoefende sporters aan het bewegen krijgt. Er staan al beweegbanken op vijf plaatsen in de stad: de Walletuin in Walle en Finse looppiste aan de sportcampus Lange Munte in Kortrijk, het Lagaeplein in Heule, het binnenplein van het nieuwe woonzorgcentrum De Zon in Bellegem en het natuurlooppad van het Preshoekbos ter hoogte van de Preshoekstraat 138 in Marke. Er komt er ook nog eentje aan het OC in Marke, na de herinrichting van de tuin in de loop van 2020. Info: www.ipitup.be.