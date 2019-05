VIDEO. Geen glijbanen tegen zomer: “Onderzoek naar oorzaak brand zwembad nog volop bezig” Wél af in nieuw zwembad: buitenbaden, ligweide en straks ook parkbar Peter Lanssens

31 mei 2019

13u30 21 Kortrijk De eerste twee nieuwe glijbanen van het zwembad Weide in Kortrijk openen niét tegen de zomervakantie, zoals eerst voorzien. Beheerder Lago werkt een nieuwe planning uit. “De oorzaak van de brand van drie maanden geleden is nog niet gekend. Het onderzoek van de gerechtsexpert loopt”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “We geven het alle tijd. We hopen om alle vijf glijbanen tegen de herfstvakantie te openen.” Wél open nu: de buitenbaden, een ligweide en straks ook een parkbar.

De vijf glijbanen en de toren van het nieuwe zwembad Weide op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk werden op dinsdag 26 februari door een vlammenzee verteerd. Het zijn beelden die voor altijd in ons collectief geheugen gegrift staan. Lago laat het glijbanencomplex heropbouwen. Het aanvankelijke plan was om tegen de zomervakantie de eerste twee nieuwe glijbanen te openen. Maar die timing wordt niet gehaald. “Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand bezig”, zegt Elewin Werbrouck. “De gerechtsexpert neemt zijn tijd om het grondig te doen, want er zijn veel betrokken partijen. Er is ook veel te bespreken beeldmateriaal. De expert, die deze week nog naar het zwembad kwam, gaat alle hypotheses na.”

Er komt op de ligweide een buikschuifbaan van 25 meter lang. We hopen zo het gemis van de glijbanen te verzachten Elewin Werbrouck

Nieuwe toren

Nu het gerechtelijk onderzoek meer tijd vraagt dan verwacht, schuift de timing voor het nieuwe glijbanencomplex op. Het doel is nu om alle vijf de glijbanen tegelijk te openen, in de herfstvakantie. Dat zijn een black hole, turbo, duo slide, abyss met tol en eentje met banden. “Alle pilaren, waar de afgebrande glijbanen aan bevestigd waren, worden weggenomen en vervangen door nieuwe”, zegt Elewin Werbrouck. “De ruwbouw van het nieuwe bovendeel van de toren is al af. Er moeten enkel nog ruiten in en de gevel moet nog bepleisterd worden. De toren is tegen eind juni klaar. Het is nog niet helemaal zeker dat het tegen de herfstvakantie zal lukken om alle vijf de glijbanen in gebruik te nemen. Zeker is wel dat we ze allemaal in één keer openen.”

Buikschuifbaan

Een recreatief zwembad zonder glijbanen is niet leuk, maar geen ramp, vinden ze bij beheerder Lago. Want er is ook goed nieuws. Het verwarmd buitenbad en het zomer- en kinderbad zijn open buiten. Ook de ligweide in kunstgras, met zo’n 80 ligzetels, is af. Op zaterdag 22 juni opent een parkbar, die ook voor niet-zwemmers toegankelijk zal zijn, zoals mensen die in het ecologisch park op Kortrijk Weide wandelen. “En op de helling van de ligweide opent binnenkort een ‘buikschuifbaan’ van 25 meter lang, waar water over loopt”, zegt Elewin Werbrouck. “We hopen zo het gemis van de glijbanen te verzachten. We voelen het wel, ja. Het recreatief luik van zwembad Weide draait nu op zo’n 75 procent van wat we willen halen. Er waren in april 15.000 en in mei 9.000 bezoekers. We pakken nu met een mooie actie uit voor verenigingen van Kortrijk en Zwevegem, tot eind september. Wie met een groep vanaf vijftien personen komt, betaalt maar 4 euro per persoon.”

De inkom van het openluchtzwembad in de Abdijkaai wordt heringericht. De wachtrijen zullen veel minder lang zijn. Elewin Werbrouck

Openluchtbad Abdijkaai

Er is ook het openluchtzwembad in de Abdijkaai in Kortrijk, waar Lago eveneens beheerder is. Het openluchtbad en de cafetaria openen op zaterdag 29 juni. Openluchtbad Abdijkaai is tijdens de zomervakantie elke dag van 12 tot 19.15 uur open. De tarieven zijn aangepast. Inwoners van Kortrijk en Zwevegem betalen 4,30 euro (4 tot 15 jaar, studenten, 65-plussers en mensen met een beperking) of 5,30 euro (16-plussers). Niet-inwoners betalen 8,50 of 10,70 euro. Een familiepas met tien beurten kost 37 euro voor inwoners van Kortrijk en Zwevegem en 75 euro voor niet-inwoners. Betalen doe je cash of met Bancontact. Je kan ook beurtenkaarten op je identiteitskaart laten zetten. “De inkom van het openluchtbad Abdijkaai wordt heringericht, naar het nieuwe systeem”, zegt Elewin Werbrouck. “De wachtrijen zullen veel minder lang zijn, in vergelijking met vorige jaren.” Wie nog stedelijke sportkaarten met beurten op heeft: die mogen niét meer gebruikt worden in het openluchtbad Abdijkaai.